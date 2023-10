Anche quest’anno la corale Bonagiunta presenta a San Ginesio la rassegna polifonica nazionale “Giulio Tallè”, giunta alla sua 22esima edizione e organizzata per ricordare con affetto il suo primo presidente scomparso nel 1999. Ospiti della corale ginesina saranno il coro “La vie est belle” di Introd e la corale “L’Aquila” della città abruzzese. «Le rassegne, nel mondo corale, sono momenti speciali – scrivono gli organizzatori – consentono scambi geografici con cori di regioni confinanti o più lontani, scambi culturali e musicali, è un modo per incontrarsi, rinsaldare “vecchie” amicizie e trovarne di nuove per fare musica insieme». Appuntamento per domani, sabato 28 ottobre, alle 21,30 nella splendida cornice dell’auditorium Sant’Agostino di San Ginesio per una serata all’insegna della buona musica.