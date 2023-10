Una ragazza di 19 anni è stata aggredita mentre si trovava a bordo di un autobus, linea 44, di ritorno a casa da scuola.

E’ successo nel primo pomeriggio ad Ancona. La giovane, straniera, era sul mezzo pubblico proveniente dalla scuola Podesti quando due ragazzi, entrambi stranieri e fratelli, l’hanno iniziata a strattonare, colpendola e sputandole addosso.

I due, sono poi fuggiti quando l’autobus si trovava alla fermata di piazza Ugo Bassi. Una volta scesi, hanno fatto perdere le proprie tracce approfittando della calca di quell’ora.

La giovane ha invece proseguito fino a piazza Rosselli dove, una volta scesa, ha successivamente chiesto l’intervento del 112. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Rossa con le volanti della questura.

I poliziotti hanno subito ascoltato il racconto della ragazza per poi immediatamente contattare la centrale della Conerobus, richiedendo l’acquisizione di eventuali immagini e informazioni da parte dell’autista che, in quel momento, era impegnato alla guida. Si lavora dunque per ricostruire con esattezza tutti i tasselli del mosaico.

La 19enne, medicata sul posto, è stata accompagnata al pronto soccorso di Torrette per accertamenti.

La polizia ha già avviato le indagini per ricostruire con chiarezza quanto accaduto e risalire all’identità dei due fratelli poi scappati.

(al. big.)