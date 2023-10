Recupero di palazzo Vicoli, questione sentita a Morrovalle dove ieri in centinaia hanno partecipato al convegno organizzato dal Comune all’auditorium Borgo Marconi per parlare del recupero della struttura. Presenti il presidente della Regione Francesco Acquaroli, il commissario per la ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli e la senatrice Elena Leonardi che prima hanno visitato il centro storico morrovallese e lo storico edificio per il quale il Comune ha ricevuto un contributo da 4 milioni di euro e poi hanno raggiunto l’auditorium per dialogare sul tema.

A fare da padrone di casa il sindaco Andrea Staffolani, che ha inquadrato l’intervento che verrà nel piano complessivo dello sviluppo turistico e non solo della città. «Abbiamo fatto tanto in questi anni e tra i punti nevralgici voglio ricordare la problematica del passaggio a livello di Trodica – ha detto il primo cittadino – per realizzare il sottopasso le Ferrovie hanno bisogno prima di un intervento sul fosso Bagnolo e in questi giorni la Regione si è impegnata per trovare le risorse per farlo. Abbiamo fatto tanto e cerchiamo di fare il massimo per il centro storico anche grazie ai fondi sovracomunali che abbiamo intercettato per complessivi 25 milioni di euro. Le Bandiere Arancione e Gialla sono testimonianza di questo impegno. Il recupero di Palazzo Vicoli è la prossima sfida. Abbiamo ottenuto i fondi e ci siamo subito messi in movimento, grazie all’Ufficio tecnico tra luglio e agosto la Sua ha già messo in moto l’iter per l’aggiudicazione della progettazione e 18 studi professionistici hanno partecipato alla gara. Ora la commissione valuterà attraverso criteri oggettivi chi se ne occuperà. Si tratta di un palazzo seicentesco che metteremo al servizio della comunità a livello culturale, ricreativo e amministrativo».

L’assessore all’Urbanistica Stefano Montemarani ha deliziato il folto pubblico (tra il quale anche il prefetto Flavio Ferdani) ripercorrendo la plurisecolare storia di Palazzo Vicoli con un minuzioso lavoro di ricerca che ne ha svelato anche retroscena meno noti (come quello per cui anche Giacomo Puccini vi avrebbe alloggiato), per poi lasciare il microfono alla senatrice Elena Leonardi. «Un palazzo importantissimo per la storia della città cui si darà una nuova vita e quindi una nuova opportunità di sviluppo per tutta la città – ha dello Leonardi -. Ricordo il sindaco e gli assessori venire diverse volte in Regione quando ero ancora consigliera proprio per perorare questa causa e sono stati bravi a farci capire quanto poteva essere importante in prospettiva per il rilancio del centro storico. Se vogliamo che i borghi continuino a vivere e non restino solo dei monumenti a cielo aperto è importante che la filiera istituzionale supporti percorsi del genere». Cruciale in interventi come questo è il ruolo della struttura commissariale, visto che Palazzo Vicoli è stato danneggiato proprio dalle scosse degli ultimi eventi sismici. «A marzo di quest’anno abbiamo avviato un piano che non ha precedenti nella storia delle Marche – ha rimarcato il commissario Castelli – Palazzo Vicoli fa parte di questo piano, che comprende oltre 700 opere pubbliche e che non differenzia più lo stare dentro o fuori il cratere ma l’importanza strategica dell’intervento in sé. Una valutazione quindi politico-amministrativa, che porterà 4 milioni a Morrovalle per questo intervento».

A chiudere i lavori il presidente della Regione Acquaroli, che ha aperto il suo intervento ricordando l’attività politica in gioventù con un morrovallese doc mai dimenticato: Giorgio Baldassarri, fratello dell’attuale assessore Mauro che dell’operazione Palazzo Vicoli è stato uno di coloro che ha lavorato più alacremente. «E’ bello vedere oggi realizzarsi i sogni che avevamo allora – ha detto Acquaroli – in questi anni abbiamo cercato di mettere in campo una strategia sulla ricostruzione insieme al commissario Castelli per dare una speranza concreta che si traduca sia in opere tangibili che nella rigenerazione del tessuto sociale. La strategia a cui abbiamo pensato è destinare 100 milioni per far rinascere i centri storici attraverso politiche attive del lavoro, interventi come questo di Palazzo Vicoli e tanto altro ancora. Diamo a questi luoghi un’opportunità di resistere, farsi conoscere e dare servizi. Per troppo tempo non ci siamo sentiti all’altezza. Pensiamo ai vincisgrassi: per anni li abbiamo chiamati “lasagne” anche se sono qualcosa di diverso, di marchigiano. Li ritenevamo qualcosa non altezza. Dobbiamo cambiare questo modo di pensare: abbiamo la bellezza davanti ai nostri occhi ma spesso non la vediamo nemmeno».