Premiato a Reggio Calabria il docente di Unimc Roberto Mancini. Nei giorni scorsi il docente di Filosofia teoretica e direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata ha ricevuto il premio Anassilaos Megale Hellas 2023 “per aver sempre interpellato la verità attraverso la filosofia, allo scopo di orientare la vita nel senso del rinnovamento della società”. Per l’occasione il docente ha tenuto una lectio sul tema “L’Amore Politico. Sulle strade della nonviolenza”. L’incontro è stato moderato da Vincenzo Musolino, responsabile del Centro Studi “Aldo Capitini” dell’associazione Anassilaos. Mancini dal 2019 è direttore della Scuola di Economia Trasformativa dell’Università per la Pace delle Marche. Nel novembre 2009 ha ricevuto il premio “Zamenhof – Voci della pace” dall’associazione italiana per l’Esperanto e dalla Regione Marche. Nel 2020 è stato tra i fondatori del movimento “Dipende da Noi”.