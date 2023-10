Grande festa ad Urbisaglia in casa Mari: nonno Pierino compie cento anni. Nato il 20 ottobre 1923, ieri pomeriggio ha ricevuto gli auguri della famiglia, dell’amministrazione comunale e dalle associazioni locali di Combattenti e reduci e di Carabinieri in congedo.

Pierino, infatti, nel lontanissimo 1942, ad appena 19 anni, venne chiamato per il servizio di leva come carabiniere e formato prima a Roma e poi a Milano. Nel 1943, mentre era in licenza, si fidanzò ufficialmente con Mimma. Durante il periodo della guerra prestò servizio a Bolzano, vicino al confine austriaco. Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 fu fatto prigioniero dai soldati tedeschi e deportato prima ad Innsbruck e poi a Vienna, come forza lavoro, dove rischiò la vita sotto i bombardamenti russi. In seguito alla liberazione della capitale austriaca venne preso in custodia dai soldati sovietici e trasferito prima a Budapest e poi vicino Odessa. Venne rimpatriato solamente nel 1946. Dopo ben tre anni riabbracciò Mimma e prese servizio a Chiaravalle. L’11 settembre 1949 sposò Mimma e dal loro matrimonio nacquero tre figli: Rita, Albino e Albina. Congedatosi dall’Arma dei carabinieri, Pierino si è dedicato per tutta la vita con dedizione al lavoro nei campi e con amore alla famiglia, che nel tempo si è arricchita di cinque nipoti e sette pronipoti. Per l’amministrazione comunale presenti il sindaco Paolo Francesco Giubileo e la consigliera Mirta Romagnoli: «A nome dei cittadini di Urbisaglia, tantissimi auguri a Pierino per i suoi cento anni di vita».