Gagliole ospita la sesta tappa del festival d’autunno “Armonie dell’entroterra” per un’altra giornata tra show musica ed enogastronomia.

La kermesse prenderà il via alle 15 con i mercatini e le degustazioni a cura della Pro Loco con grigliata mista, panini con braciola di maiale, piadine farcite e salumi locali. Il primo show sarà in largo Leopardi alle 15,30 con “Gustavo La Vita” di Andrea Farnetani: risate, numeri di abilità e momenti empatici sono nel menù. Alle 16,30 in largo Domenico Zamparini ecco la musica di CorVagante, con violino, chitarra e canto. Alle 18 lo spettacolo di circo in strada “Hop Hop” di Simone Romanò, in largo Leopardi. Gran finale in musica con il concerto di Greg & The Frigidaires.

«La tappa marchigiana è da decenni d’obbligo per me – dice Greg – obbligo che risulta sempre un gran diletto, poiché molteplici sono le tentazioni che questa terra gli offre e tante sono le occasioni di portare le sue commedie nei teatri presenti. Poi ci sono le piazze, le feste, le sagre e qui entra in gioco la musica, passione viscerale sin dalla nascita. Questa è la prima volta a Gagliole e se il pubblico resterà soddisfatto dello spettacolo, sicuramente ne seguiranno altre. Nati nel 2012 da un’idea di Claudio “Greg” Gregori e Luca Majnardi, i Frigidaires sono tra le pochissime band italiane a proporre il doo-wop, branca del rock’n’roll nata sul finire degli anni Cinquanta tra le comunità degli italoamericani e degli afroamericani. Ispirandosi a Dion & the Belmonts, ai Coasters, ai Diamonds, ai Cadillacs e a molte altre band in questo stile, i Frigidaires propongono un vasto repertorio composto da brani originali e cover di classici riadattati nel loro stile decisamente poco compassato. Uno spettacolo ricco, gioioso e grintoso pregno di gag parlate e musicali, con i componenti della band che “giocano” con i propri ruoli e le proprie peculiarità e a suon di “Sha-badu-budì” e “Rama-lama-ding-dong” vi conquisteranno. La band, oltre a Claudio Greg Gregori e Luca Majnardi, è composta da Alex Meozzi, Olimpio Riccardi, Giulio Scarpato, Giovanni Campanella.

C’è grande attesa per il festival a Gagliole, come conferma il sindaco Sandro Botticelli. «Aspettiamo con trepidazione in quanto riteniamo molto interessante il calendario degli spettacoli nel borgo – afferma il primo cittadino – tre show ad intermittenza che permetteranno a tutti di divertirsi. Auspichiamo che questo evento raccolga molti spettatori, ai quali abbiamo riservato anche la visita al Museo di storia naturale e al presepe artistico permanente. Chi arriverà a Gagliole potrà anche fare un tuffo nella storia grazie al borgo cinto dalle sue mura medievali».

“Armonie dell’entroterra”, con l’organizzazione curata da Eclissi Eventi, proseguirà fino al 31 ottobre con appuntamenti tra Castelraimondo, Matelica e Fiuminata. Si inserisce nel programma di promozione e valorizzazione turistica e territoriale della Regione con l’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche (Atim), in collaborazione con i Comuni dell’area del cratere sisma.