Partirà da Recanati domenica la prima iniziativa itinerante di “Passeggiando accanto a te” un trekking urbano-culturale e di promozione della salute che vede coinvolte le Ast della Regione Marche, i sindacati dei pensionati Cgil-Cisl-Uil, Associazioni culturali, enti di promozione sportiva e Comuni.

«Siamo strati tra i primi in Italia a sostenere l’importanza della cultura nell’ambito del benessere psicofisico, su questo argomento abbiamo coinvolto la Regione i Comuni e le tante associazioni culturali sociali e sanitarie che lavorano in questi settori. –ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – La nostra fortuna è quella di vivere in un territorio ricco di bellezza e siamo ben consapevoli di quanto iniziative di questo tipo possono aiutare intere generazioni di cittadini a vivere meglio».

L’iniziativa prevede attività di sensibilizzazione culturale ed educativa sulla prevenzione del benessere psichico fisico.

«Siamo lieti di ospitare a Recanati questa prima azione di promozione della salute anche attraverso le attività culturali – ha affermato Rita Soccio, responsabile della rete per il welfare culturale della regione Marche e assessora alle Culture del Comune di Recanati – E’ una bella soddisfazione e un obiettivo raggiunto quello di far dialogare la cultura con gli operatori del settore socio-sanitario e con questa prima azione ci siamo riusciti. Questo primo passo segna un cambio di paradigma, dove le azioni culturali insieme all’attività fisica e a una corretta alimentazione diventano componenti fondamentali per il benessere delle nostre comunità».

«Abbiamo iniziato questa avventura con tanti attori co-protagonisti nel piano nazionale della prevenzione formato da ben 14 programmi. – ha spiegato Clizia Pugliè co-coordinatrice del Piano Regionale per la prevenzione – All’interno dell’ azione ‘ Nonni , nipoti e comunità per la salute’ del Programma ‘ Comunità attive’ rientra l’evento di Recanati, una passeggiata nel meraviglioso borgo marchigiano accompagnata da interventi di esperti sulla promozione dei sani stili di vita, testimonianze e ricordi in un viaggio nel tempo attraverso le strade ed i vicoli del paese, alla scoperta di bellezze artistiche, architettoniche e culturali. Un percorso adatto a tutte le età e che si ispira ai principi di equità ed inclusività e che sarà accessibile anche alle carrozzine».

«La federazione dei sindacati dei pensionati si impegna da anni in attività di prevenzione della salute su diversi campi, riteniamo che il 50% della salute dei cittadini dipende dagli stili di vita – ha detto Dino Ottaviani segretario generale Cisl pensionati Marche – iniziative di educazione e promozione della salute, intergenerazionali , in un territorio di cultura e di bellezza quale è Recanati può contribuire a fare stare meglio tutti, nonni e nipoti».

«Sono particolarmente contenta che l’iniziativa parte da Recanati – ha affermato Maria Teresa Carloni della segreteria Cgil pensionati Marche – un’azione che poi continuerà negli altri comuni della Regione e che si colloca nel piano triennale della prevenzione che punta sul movimento. L’obiettivo futuro è quello di avere una palestra sociale in ogni comune della nostra regione».

«Le relazioni umane vanno preservate oggi più che mai visto il lungo periodo di isolamento dovuto alla pandemia– ha detto Marina Marozzi segretaria generale Uil pensionati Marche- mettere in relazione nonni e nipoti in un contesto di bellezza rappresenta un filo conduttore rilevante per le iniziative di prevenzione della salute che aiutano a vivere meglio».

L’aspetto tecnico del progetto è seguito da Stefano Squadroni, presidente Uisp: «Sono 7-8 anni che facciamo parte dei piani di prevenzione delle Marche e siamo convinti che l’attività motoria, se non è legata all’aspetto sociale, non riesca ad esprimere tutto il suo valore».

A raccontare ai partecipanti di “Passeggiando accanto a te” la bellezza dell’arte e della storia che si respira tra le vie di Recanati sarà la guida turistica del Centro Culturale Giacomo Leopardi Stefania Caporalini.

Tra gli interventi di esperti per la promozione dei corretti stili di vita organizzati durante la passeggiata, il vice comandante della Polizia locale di Recanati Andrea Manuale parlerà di sicurezza stradale, in particolare dei pedoni.

La passeggiata di trekking urbano prevede la partenza alle 9,30 da piazza Giacomo Leopardi, a seguire la seconda tappa è prevista a Palazzo Venieri, terza tappa al Chiostro Sant’Agostino. La passeggiata si chiuderà in Piazza Giacomo Leopardi.

Durante la giornata l’attore Paolo Magagnini leggerà ai presenti le poesie di Giacomo Leopardi.