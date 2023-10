di Mauro Giustozzi

Un luogo dove imparare le conoscenze del mondo digitale, l’uso dello spid e della carta d’identità elettronica o della firma digitale. E’ il progetto “Bussola Digitale: Orientiamo le Marche verso nuove competenze digitali” che è attivo anche all’Università di Macerata, uno dei 74 centri di facilitazione marchigiani, che ha come platea di riferimento il mondo dell’istruzione di studenti universitari, insegnanti, educatori, pedagogisti e alunni delle scuole secondarie.

Un’iniziativa che ha già visto la partecipazione di 250 insegnanti di sostegno e che nella futura programmazione da dicembre e proiettato su inizio nuovo anno prevede altre 440 adesioni alla sede del Polo Bertelli. L’obiettivo è formare 60mila marchigiani in tre anni, attraverso punti di riferimento fisici sul territorio, con lo scopo di migliorare l’accesso dei cittadini ai servizi online. Il percorso di educazione ai servizi informatici è promosso dalla Regione – Servizio informatica e dal Dipartimento transizione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, finanziato per 3,2 milioni di euro con i fondi del Pnrr.

Il progetto è stato presentato dal rettore di Unimc John McCourt, dalla prorettrice e direttrice del centro TincTec Catia Giaconi e dal delegato ai sistemi informativi Stefano Pigliapoco, entrambi referenti per l’ateneo, dall’assessore regionale alla digitalizzazione Andrea Maria Antonini e la dirigente dei sistemi informativi e telematici della Regione, Serena Carota. «E’ importantissimo questo progetto – ha affermato il rettore John McCourt – bisogna facilitare un accesso per tutti alla digitalizzazione a tutti gli strumenti. Sappiamo che il mondo è sempre più digitale, bisogna favorire tutte le età e le persone. C’è un considerevole ritardo soprattutto per questione di genere: AlmaLaurea coi suoi dati indica che le donne sono molto indietro e questa lacuna va colmata. Anche le persone che sono in età avanzata vanno sostenute e l’Università di Macerata si è dimostrata subito pronta a collaborare con la Regione a questo progetto, di mettere a disposizione il TincTenc del Polo Bertelli a beneficio di tanti nuovi utenti e di persone che magari un minimo di fragilità ce l’hanno già, hanno delle capacità che però necessitano di essere aiutati e istruiti perché ci troviamo tutti in difficoltà nell’affrontare un mondo che cambia con la velocità della luce».

Il punto di facilitazione digitale di Unimc è ospitato dal centro TincTec del Polo Bertelli. Ogni giovedì, dalle 8 alle 16, sarà disponibile un “facilitatore digitale” nella persona di Raffaele Pierucci per supportare tutti i cittadini e studenti che ne hanno bisogno nelle attività legate all’accesso e all’utilizzo dei servizi pubblici disponibili online come Spid, Cie, Inad e domicilio digitale, e-government, servizi sanitari, servizi scolastici e formativi, servizi fiscali e tributari. La peculiarità dell’ateneo maceratese sarà il pubblico di riferimento, collegato al mondo dell’istruzione: non solo studenti universitari, ma anche insegnanti, educatori, pedagogisti e alunni delle scuole secondarie.

«La Regione ha avviato una serie di iniziative per promuovere la figura del facilitatore digitale all’interno del progetto Bussola Digitale – ha rimarcato l’assessore Andrea Maria Antonini – in sostanza noi vogliamo collaborare col territorio, in questo caso con Unimc che ha raccolto e rilanciato questa sfida, per creare momenti di formazione e informazione rispetto all’uso del digitale. Stiamo vivendo un’epoca altamente tecnologica dove lo strumento della digitalizzazione è fondamentale per qualsiasi attività. Sappiamo che però c’è una popolazione soprattutto adulta che non è nata nell’era del digitale e che ha bisogno di essere da un lato formata e dall’altro informata circa le opportunità di utilizzo di questi strumenti».

Saranno proposti corsi e pillole formative sulla cittadinanza digitale, sull’identità digitale, sul domicilio digitale, le firme elettroniche, la cybersecurity, il fascicolo sanitario elettronico e il fascicolo pensionistico online, ma anche sui servizi online che l’ateneo stesso offre per la gestione della carriera accademica.

«Bussola Digitale è un progetto della Regione finanziato con fondi Pnrr che mira a far crescere la cultura digitale nella popolazione – sottolinea Pigliapoco – e quindi interessa cittadini, imprese, persone anziane o con disabilità. Unimc ha inteso cogliere questa opportunità per istituire in questa sede del polo Bertelli un luogo di facilitazione digitale con l’obiettivo di indirizzare l’azione verso i nostri stessi studenti. Ci siamo accorti che ragazzi che sono già al terzo anno accademico non sanno come funziona la carta d’identità elettronica, non sanno cos’è la pec o la firma elettronica. Quindi l’università vuole completare il loro percorso formativo offerto ai propri studenti nei vari corsi di laurea, integrando le conoscenze degli ambiti professionali, culturali, scientifici dei corsi con queste conoscenze di base sulla cittadinanza digitale. Il centro TincTenc è pronto ad accogliere gli studenti che possono venire qui ogni giovedì dove troveranno il facilitatore digitale messo a disposizione dalla Regione per affrontare questa tematica. Cerchiamo di incentivare questa crescita digitale in tutti i modi, favorendo la partecipazione degli studenti ma anche corsi per inoccupati e per futuri professori che dovranno a loro volta promuovere questa crescita nelle scuole».