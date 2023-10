Nei giorni scorsi una delegazione di alto livello dell’Accademia cinese delle scienze sociali (Cass) ha visitato il China Center dell’Università di Macerata per consolidare accordi e definire nuovi percorsi di collaborazione scientifica. All’incontro hanno partecipato la direttrice Francesca Spigarelli, il membro del componente del direttivo Andrea Caligiuri, promotore della collaborazione, oltre che lo staff di ricercatori del centro. Il Cass è un istituto di ricerca statale cinese, think tank di reputazione mondiale, focalizzato sulle scienze sociali e sulla filosofia. E’ stato fondato nel maggio 1977 ed è attualmente composto da 31 istituti di ricerca e 45 centri, in cui operano oltre 4.200 accademici.

La visita, guidata da Lijing Kun e composta da cinque membri dell’Istituto di studi europei dell’Accademia, ha rappresentato un importante momento di dialogo e scambio. I principali temi di discussione hanno riguardato l’integrazione europea e le prospettive future della collaborazione tra Europa e Cina, in ottica multidisciplinare. Yanhong Sun, vicecapo della divisione di studi europei dell’Istituto, aveva precedentemente visitato il China Center per esplorare le possibilità di cooperazione, incluso il contributo dei ricercatori afferenti al centro alla pubblicazione annuale “Blue Book of Italy”. Il dialogo sulla cooperazione scientifica proseguirà con la visita a novembre di Ye Bin, capo della divisione diritto europeo dell’Istituto.

Il China Center, impegnato nel promuovere la collaborazione scientifica e un dialogo indipendente tra Italia e Cina, ha facilitato la firma di un protocollo di intesa con la Henan University, la cui delegazione visiterà l’Università di Macerata nei prossimi mesi. Proprio quest’anno il centro ha celebrato i 10 anni dalla fondazione, con eventi sia di disseminazione scientifica nazionali e internazionali, sia di incontro e confronto con le imprese e gli attori del territorio, oltre che attraverso la partecipazione a forum prestigiosi ed eventi di media nazionali, confermandosi come importante punto di riferimento per la promozione della cooperazione internazionale e della comprensione reciproca tra Italia e Cina, in modo indipendente e neutrale.