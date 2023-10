di Luca Patrassi

Si avvicina l’avvio della sistemazione della parte monumentale del cimitero cittadino, finanziato con tre milioni dal commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nell’ambito del programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma. Il dirigente dei Servizi Tecnici , l’ingegnere Tristano Luchetti, ha firmato nei giorni scorsi la determina per l’affidamento di incarichi professionali.

Nel particolare si tratta dello studio geologico, dello studio della risposta sismica locale e delle indagini geotecniche e geofisiche. Al geologo Paolo Giacomelli di Montelupone è stato affidato un incarico da circa 16mila euro lordi per l’esecuzione delle prestazioni geologiche e per l’analisi e relazione sulla risposta sismica locale mentre con riguardo alle indagini geotecniche e geofisiche è stata interessata la ditta maceratese Terraqua per un compenso totale di 5.600 euro.

Il dirigente Luchetti aveva già affidato, nel giugno scorso, d un incarico professionale per la realizzazione della progettazione definitiva per i lavori in questione fissati appunto in tre milioni. L’incarico professionale per circa centomila euro era stato assegnato alla Poligroup srl di Pollenza. Si spera insomma che volga al termine la pessima situazione dei chiostri del cimitero monumentale, con lapidi sfondate, mattoni prossimi al cedimento, cartelli sui muri con “inviti” «a non camminare sopra le lapidi». E’ presumibile che i tempi siano relativamente brevi anche per l’esecuzione dei lavori.