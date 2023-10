Auto si ribalta lungo viale Martiri della Libertà, a Macerata. L’incidente è avvenuto intorno alle 14 di oggi, poco più avanti rispetto allo stadio dei Pini. Non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti 118, polizia locale e vigili del fuoco. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento, secondo le prime informazioni la vettura si sarebbe ribaltata dopo aver cercato di evitare un motorino. Il veicolo si è poi rovesciato su di una fiancata, di traverso alla carreggiata di viale Martiri della Libertà. Per chi era a bordo della vettura non è stato necessario il trasporto in ospedale. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo.

(redazione CM)