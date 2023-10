Si masturba alla fermata dei bus, patteggia. La sentenza è stata emessa ieri al tribunale di Macerata. Imputato per atti osceni in luogo pubblico un 78enne che vive a Macerata. I fatti risalgono al 7 settembre 2020. L’uomo era arrivato alla fermata dei bus ai Giardini Diaz verso le 20. Secondo l’accusa, si era messo vicino ad una panchina, si era tirato giù i pantaloni ed aveva iniziato a masturbarsi. In presenza di altre persone che stavano aspettando gli autobus. Intervenuti carabinieri che erano già sul posto, l’uomo era stato portato in caserma, identificato e denunciato. Ieri l’udienza davanti al gup Domenico Potetti, con l’accusa sostenuta dalla pm Francesca D’Arienzo. Difeso dall’avvocato Lucia Pettinari, l’uomo ha patteggiato 2 mesi e 20 giorni.

