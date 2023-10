Malore dopo la battuta di caccia, trovato morto nella sua auto un uomo sulla settantina.

E’ successo questa mattina intorno alle 10 in contrada Lame ad Appignano quando una donna, che passava da quelle parti, ha notato l’anziano fermo all’interno del veicolo e ha allertato i soccorsi. Sul posto sono subito intervenuti, oltre ai carabinieri come da prassi in questi casi, gli operatori dell’emergenza ma non hanno potuto far altro che accertare l’avvenuto decesso. L’uomo, originario dell’Anconetano, era appena rientrato in auto dopo essere stato a caccia. Sul posto sono state rinvenute infatti la selvaggina e i due cani da caccia che erano all’interno dei rispettivi box.

(Servizio in aggiornamento)