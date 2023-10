Aggressione nel centro di Macerata a un uomo vicino ai gruppi antifascisti: quattro condanne e quattro assoluzioni. E’ la sentenza emessa oggi dal tribunale di Macerata. Imputate erano 8 persone: sette di loro, ritenuti esponenti di Casa Pound – Blocco studentesco, dovevano rispondere di lesioni personali. L’ottavo, invece, ritenuto estraneo a Casa Pound doveva rispondere del solo reato di porto ingiustificato di un bastone.

I fatti risalgono al 29 novembre 2018. Secondo l’accusa, quella sera sette persone appartenenti al gruppo di estrema destra Casapound – Blocco studentesco, avrebbero aggredito un esponente dell’area Antifa colpendolo con le cinte. In particolare, continua l’accusa, quattro degli imputati, Francesco Giuseppe Pacini, 32 anni, residente a Porto Sant’Elpidio, Andrea Lamona, 47, residente a Treia, Carlo Gasparetti, 69, residente a Macerata, Nilo Di Pietro, 25, di Ascoli, avrebbero sferrato, mentre gli altri li incitavano, pugni e spintoni all’esponente Antifa. L’uomo aveva riportato un trauma cranico con prognosi di dieci giorni. Del reato di lesioni erano accusati anche altri tre degli imputati: Eliseo Annavini, 25, residente a Sarnano, Alessandro Scafa, 34, di Tolentino, Matteo Vecchi, 38, residente a Petriolo.

L’ottavo imputato (che non è legato a Casa Pound), Fabrizio Baioni, 45 anni, residente a Macerata, doveva rispondere del solo reato di porto ingiustificato di un bastone. Reato viene contestato anche a Di Pietro. L’aggressione, sempre secondo l’accusa, era iniziata in via Gramsci e si sarebbe poi spostata in altri vicoli del centro di Macerata. In seguito a questo fatto era stata organizzata, una settimana dopo, una passeggiata antifascista nel centro di Macerata. L’uomo che aveva subito la presunta aggressione si è costituito parte civile per la sola imputazione di lesioni, assistito dall’avvocato Paolo Cognigni.

Il pm aveva chiesto la condanna per tutti e otto gli imputati. Oggi la giudice Vittoria Lupi ha deciso di condannare quattro imputati e assolverne altri quattro. Sono stati condannati Carlo Gasparetti a un anno, Francesco Giuseppe Pacini, Andrea Lamona e Nilo Di Pietro a otto mesi ciascuno. Assolti Eliseo Annavini, Alessandro Scafa, e Matteo Vecchi per non aver commesso il fatto. Mentre Fabrizio Baioni è stato assolto per particolare tenuità del fatto. La giudice ha anche disposto che il risarcimento danni alla parte civile dovrà essere liquidato in separata sede.

Gli imputati erano difesi dagli avvocati Dalia Bernabucci, Maria Cristina Ottavianoni, Gabriele Cofanelli, Paolo Cecchetti, Laura Fratini, Alessandro Verdicchio.

