di Gianluca Ginella

Ha 24 anni Ayub Alibouche e da quando ne ha cinque, lui che è nato in Marocco, vive in Italia, a Montefano. Da ieri con lui si sono complimentate moltissime persone dopo l’intervista apparsa su Cronache Maceratesi in cui raccontava di come è intervenuto per bloccare il 46enne di Pieve Torina che aveva ferito con un coltello un 44enne maceratese in vicolo Illuminati.

«La gente non deve avere paura delle persone diverse. È questo che tutti sbagliano – spiega oggi Ayub -. Tutto deriva dai genitori, oggi manca una educazione, sta ai genitori insegnare ai figli cosa è giusto e cosa no. Io pure ho fatto sbagli ma per fortuna i miei genitori mi hanno coretto. Mi hanno insegnato a mettermi sempre nei panni degli altri, ad essere altruista». E così, anche grazie a questi insegnamenti, il 24enne ieri non ha esitato ad affrontare il 46enne.

«Ieri urlavano tutti e lo hanno mandato ancora più in confusione. Io ci ho parlato – continua Ayub -. Mi sono messo davanti a lui, mi è venuto automatico farlo, anche perché ho visto che intorno c’erano altre persone, c’erano bambini e lui avrebbe potuto far del male a chiunque. Gli ho detto che ormai l’aveva colpito e di non peggiorare la situazione. L’ho fatto ragionare. Gli ho detto “guarda: sta sanguinando, tranquillo, non esagerare, non peggiorare la situazione, guardati intorno, hai tutti i bambini intorno”. Lui mi ha guardato, ha detto “scusa, scusate”, e poi si è messo il coltello in tasca. Mentre gli parlavo cercavo di farlo arretrare per allontanarlo dal bar (Mamòò, ndr) e dal ferito e consentire che venisse soccorso. Poi ha visto il suo vicino di casa e si è messo a correre e ha detto “ormai ammazzo anche te”».

Ed è stato allora, quando Ayub ha visto che l’uomo ritirava fuori il coltello, che lo ha colpito sulla mano per far cadere l’arma. «Le persone che incontro mi hanno detto “bravo”, ma a tutte ho detto che su 150 persone che c’erano ieri ci voleva una persona che avesse il sangue freddo. Ho visto tutti contro di lui, mi sono messo nei suoi panni, quindi mi sono fermato davanti a lui, e ci ho parlato. Ho visto che qualcuno mi guardava male, pensava che fossi un suo amico. Ma non sono suo amico, non lo conoscevo, ho solo finto di essergli amico per parlargli e calmarlo».

Ayub racconta di essere diverso dai suoi coetanei «Io lavoro da quando ho 16 anni, sono io che aiuto la mia famiglia, non come tanti che hanno la mia età e che vivono con i soldi dei genitori. A me invece è capitato di dover fare rinunce e usare i soldi che guadagnavo per pagare le spese di casa». Anche ieri stava lavorando, come muratore in un cantiere in via Garibaldi. Con lui c’era un altro muratore che per tutto il tempo lo ha spalleggiato per affrontare il 46enne.

INDAGINI – Intanto sono continuate le indagini dei carabinieri della Compagnia di Macerata per ricostruire l’accaduto. Il 46enne è stato denunciato per lesioni aggravate, porto abusivo del coltello, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Al momento è stato ricoverato in una struttura psichiatrica. Il ferito è stato dimesso, ha riportato 20 giorni di prognosi: è stato colpito, con il coltello, alle mani e sotto la mandibola. Ai carabinieri ha detto che ieri stava passando sotto casa del 46enne, che conosce, e che questo come l’ha visto ha iniziato ad insultarlo. L’uomo all’inizio non capiva che ce l’avesse con lui e quando ha visto che l’altro era particolarmente aggressivo ha cercato di allontanarsi. Il 46enne sostiene di aver agito così perché gli addebita presunte responsabilità nella morte per overdose della sua fidanzata (scomparsa lo scorso anno).