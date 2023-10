di Monia Orazi

Si è spento all’ospedale di San Severino Apostolos Karapetsas, per tutti Apostolo, l’edicolante musicista di Castelraimondo. Una malattia lo ha strappato a 73 anni all’affetto della famiglia. È stato per tanti anni gestore dell’edicola a metà di Corso Italia, dove si è sempre contraddistinto per la sua grande gentilezza, la precisione sul lavoro, il modo di fare cortese e solare.

Era uno di quei commercianti di prossimità vecchio stampo, sempre pronto a offrire un servizio oltre il tornaconto economico. La sua edicola non era solo un centro di distribuzione dei giornali, ma anche un punto di incontro, confronto e dibattito sulla realtà locale. Di origine greca, si era sposato con la moglie Graziella, nota operatrice sociale, vivendo con lei ed i figli Stefano e Giorgio nella frazione Crispiero di Castelraimondo dove si è sempre fatto benvolere da tutti.

Era anche un artista: amava suonare la chitarra e cantava con la sua voce intensa diversi tipi di melodie. Non si era arreso al terremoto che aveva reso inagibile il palazzo dove si trovava la sua edicola. Aveva continuato a lavorare dentro un container posto a pochi metri di fronte all’edicola, incurante dei disagi, sempre preciso e professionale con tutti.

Qualche anno fa aveva maturato i requisiti per la pensione ed aveva chiuso l’edicola, dedicandosi alle sue passioni ed alla famiglia, lo si vedeva al bar al mattino per l’immancabile rito della colazione, fino alla malattia ed al tragico epilogo. In tanti in queste ore si stanno stringendo intorno ai familiari, per esprimere il loro cordoglio. Con parole intense lo ha ricordato la concittadina di Crispiero Tiziana Manasse: «Caro Apostolos la malattia ti ha portato via troppo presto dai tuoi cari e da tutti noi che ti vogliamo bene. Un uomo silenzioso ma sempre sorridente e pronto alla battuta scherzosa, attento, rispettoso, premuroso e preciso in tutte le cose, nel lavoro ed in famiglia. Un abbraccio enorme a Graziella che in Apostolos ha trovato la sua metà: sempre insieme in tutto. Veglia su si lei caro Apostolos, su Giorgio e Stefano, i nipoti e tutti i tuoi cari. In cielo c’è una chitarra pronta per te, allieterai con la tua musica anche gli angeli. Riposa in pace tra le braccia del Signore».

Il funerale si terrà domani 19 ottobre alle 15,30 nella chiesa della Sacra Famiglia a Castelraimondo. La camera ardente è stata allestita all’ospedale di San Severino, la salma sarà tumulata nel cimitero di Crispiero.