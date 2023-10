di Gianluca Ginella (foto di Fabio Falcioni)

Accoltellamento nel centro di Macerata, in vicolo Illuminati. Un uomo di 46 anni, originario di Pieve Torina, ha aggredito un conoscente, 44enne maceratese, ferendolo con un coltello. Lo ha ferito alle mani e sotto la mandibola, a sinistra. L’aggressore è stato bloccato da due muratori che lavorano in via Garibaldi. L’uomo avrebbe anche cercato di aggredire un vicino di casa.

Follia nel centro storico di Macerata, all’angolo tra vicolo IIluminati e via Garibaldi, intorno alle 12,50 di oggi. Un uomo ha ferito con un coltello un conoscente mentre si trovavano nel vicolo (l’aggressore vive a pochi metri da lì), vicino ai tavoli di metallo colorati del bar Mamò. L’aggressione, sulle cui cause sono in corso gli accertamenti (sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri) è iniziata nel vicolo.

«Ho sentito delle urla – racconta una barista del bar Mamò che chiede di restare anonima -. Ho visto un uomo, che conosco perché a volte viene a prendere il caffè, che stava a petto nudo. Due muratori sono corsi nel vicolo e hanno fermato l’aggressore. Uno dei muratori ha dato una botta alla mano a quello col coltello e l’arma è caduta per terra». L’aggressore avrebbe anche ,minacciato un vicino di casa e poi ha inseguito il 44enne fin davanti al bar Mamò. Per strada era pieno di schizzi di sangue del ferito, sia sul corso che di fronte al bar. «Quando sono arrivati qui davanti mi sono chiusa dentro al bagno» continua la barista. Nel frattempo dal bar erano stati chiamati i soccorsi. L’aggressore quando ha sentito le sirene si è allontanato ma è stato fermato poco dopo dai carabinieri e portato in caserma.

Il ferito è stato portato in pronto soccorso a Macerata. Ha delle ferite alle mani e un taglio sotto alla mandibola, le sue condizioni non sono gravi. In ospedale è stato portato anche l’aggressore, che è in stato di agitazione ed è piantonato dai carabinieri.

Su quanto è accaduto sono in corso le indagini, coordinate dal pm Claudio Rastrelli. Diverse le persone che hanno assistito alla scena, tra clienti del bar e passanti.

(Servizio in aggiornamento)



Clicca per ascoltare la notizia in podcast