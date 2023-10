di Gianluca Ginella (foto di Fabio Falcioni)



«Stavo lavorando al cantiere quando ho sentito urlare tante persone e ho visto uno con il sangue sulle mani, sono intervenuto, non sono rimasto a guardare, c’erano diverse persone e nessuno che faceva niente» racconta Ayub Alibouche che oggi è intervenuto per bloccare il 46enne che ha accoltellato un conoscente nel centro storico.

Una aggressione avvenuta in pieno giorno e che per fortuna non si è trasformata in una tragedia. Decisivo comunque l’intervento di Ayub e di un suo collega. Ayub ha disarmato il 46enne: «Io non ho paura di niente. A vedere tutte quelle persone che urlavano mi ha preso male e gli ho detto di stare tranquillo». I due muratori sono riusciti a bloccare il 46enne. E il ferito intanto è riuscito ad allontanarsi.

Poi «quando ho visto che diceva ad un suo vicino (il 46enne vive a pochi passi da vicolo Illuminati, ndr), un signore anziano “Tanto devo andare in galera e ammazzo anche a te”, e l’ho visto tirare fuori il coltello e puntarlo gli ho dato una botta sulla mano facendo cadere l’arma a terra». Ma la cosa non è finita lì perché il 46enne ha poi inseguito il ferito fino al bar Mamò su via Garibaldi, una ventina di metri più in là rispetto a dove l’aggressione è cominciata, e lì, racconta una barista del bar «lo ha preso per il collo. Poi quando ha sentito le sirene delle forze dell’ordine si è allontanato verso su». Entrambi sono poi stati portati al pronto soccorso di Macerata. Il 46enne è piantonato dai carabinieri. Il 44enne ha riportato ferite alle mani e un taglio sotto la mandibola, non è grave.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Macerata, coordinate dal sostituto ClaudIo Rastrelli. Gli inquirenti stanno ricostrunedo quello che è successo e stanno sentendo i testimoni.