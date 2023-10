In giro con la mannaia, aveva cercato di colpire un agente, oggi per il 35enne Chiazor Udeani, doveva proseguire la direttissima, ma lui non si è visto. Attualmente non si sa dove l’uomo si trovi.

Era presente in udienza il suo legale, l’avvocato Francesco Governatori, che spiega: «Non si può dire sia irreperibile, ma aveva il divieto di dimora a Macerata, il cellulare non l’aveva perché sequestrato e quindi non sappiamo al momento dove si trovi. Il processo comunque proseguirà il prossimo 21 maggio quando saranno sentiti tre testimoni».

Udeani, nigeriano, deve rispondere di tentate lesioni gravi e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti che gli vengono contestati risalgono al 20 agosto scorso. Udeani era stato controllato dalla polizia. Invece di esibire un documento ha tirato fuori una mannaia e al grido «ora vi ammazzo» ha sferrato più fendenti all’altezza della gola, tentando di colpire uno degli agenti che è riuscito ad evitare i colpi. Udeani però non si è fermato e ha continuato a sferrare fendenti in tutte le direzioni con la mannaia e ha cercato di avvicinarsi agli agenti nel tentativo di colpirli. Poi è fuggito verso la stazione inseguito dai poliziotti. Alla fine è stato fermato davanti alla chiesa dei Cappuccini in via San Francesco.

(Gian. Gin.)