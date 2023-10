Se le danno di santa ragione in strada, colpendosi a calci e pugni, nei guai tre 20enni di Montefano.

L’episodio è avvenuto la sera dello scorso 7 settembre, i giovani sono stati identificati e denunciati dai carabinieri che hanno cercato anche di far luce sui motivi dell’accaduto. Secondo quanto ricostruito i tre, tutti residenti in paese, si sono affrontati prendendosi a calci e pugni, per motivazioni risultate del tutto insignificanti.

In due hanno anche fatto ricorso alle cure dei medici del Pronto soccorso di Recanati per delle lievi ferite al volto, guaribili in cinque giorni. I tre ragazzi sono stati denunciati, dovranno rispondere del reato di rissa.