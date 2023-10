Si balla al ritmo di “89 Discoteca” e ci si immerge nel Fantasy a San Liberato: continuano gli appuntamenti del progetto “Let’s heart” promosso da Atim e Regione Marche, ideato dalla rete dei comuni di San Ginesio (comune capofila), Loro, Monsampietro Morico e Sarnano.

Sabato 21 e domenica 22 ottobre per la prima volta il tir di “89 Discoteca” arriverà al parcheggio Marchesini di Passo San Ginesio, lungo la statale 78 in prossimità della discoteca Mirage. A partire dalle 20 l’area sarà attrezzata da food truck per chi vorrà mangiare e poi ci si scatenerà al ritmo delle più belle hit degli anni ‘80 e ‘90 attraverso un emozionante spettacolo realizzato da un numeroso corpo di ballo animato da Mascotte, gadget e riproduzioni giganti di serie tv e cartoni dell’epoca. “89 Discoteca” è il format itinerante ideato dalla Event che finora ha conquistato le maggiori piazze italiane ed è pronto a far scatenare il pubblico del comprensorio dei Monti Azzurri.

Novità assoluta invece per il “San Ginesio Fantasy” in programma per domenica 22 ottobre nella suggestiva location del santuario di San Liberato che per l’occasione si illuminerà di una luce fantastica. A partire dalle ore 10 chiunque potrà immergersi nella bellezza dell’eremo che sarà allietato da giochi di ruolo, laboratori, musici, elfi, nani ed orchi.

Un evento ludico ma al contempo creativo che farà riscoprire leggende e storie dei Sibillini raccontate con un linguaggio Fantasy. Un’ immersione totale tra natura e gioco che avviene grazie a un’avventura presa dalla trilogia fantasy Keemar che spinge il visitatore a calarsi nella trama e a schierarsi con orchi, elfi, maghi e nani. Musici, mercatini a tema, street food, arene di combattimento e tanti laboratori arricchiranno la giornata. Ovviamente, con l’immancabile avventura firmata Keemar, il progetto di rianimazione turistica delle zone colpite dal Sisma 2016 che vedrà anche la collaborazione dell’associazione ginesina di promozione alla lettura “Tra le Righe”.

Tutte le iniziative rispondono alle richieste promosse dal bando dell’Atim e Regione Marche per la realizzazione di attività di promozione e valorizzazione turistica e territoriale finanziate con i fondi del Por Fesr Sisma 2014-2020 e rivolto esclusivamente ai comuni del cratere per la realizzazione di eventi al fine di godere di maggiore appeal in periodi di bassa stagionalità. Tutta l’organizzazione e la comunicazione degli eventi è a cura delle società Event e Peaktime. Gli eventi sono ad ingresso gratuito. Per info www.letshearth.it