Un corteo luminoso ha portato il messaggio di pace della diocesi di Macerata ieri sera nelle vie del centro della città.

Qualche centinaia di persone tra cui anche intere famiglie hanno partecipato alla preghiera nella cattedrale di San Giovanni e poi alla fiaccolata per le vie del centro per pregare per la pace in Medio Oriente. L’iniziativa è stata promossa dopo l’aggravarsi della crisi tra Israele e Palestina e i devastanti attacchi nella striscia di Gaza.

«Grazie per questa testimonianza di fede – ha detto il vescovo Nazzareno Marconi dopo il rosario recitato in chiesa – per questa invocazione per chiedere il dono più prezioso, quello della pace». Così monsignor Marconi ha anche dato inizio alla Giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace che la Cei ha promosso per oggi. «Di quanto è preziosa la pace – ha continuato – ci rendiamo conto solo quando la guerra è vicina e ci mette timore. La pace è un impegno. Non giustifico ma capisco chi fa fatica a pensare alla pace dopo aver visto uccidere persone care, dopo aver vissuto per anni situazioni difficili, di persecuzione e a volte di condizioni poco umane». A guidare il percorso di preghiera a cui hanno partecipato anche le confraternite cittadine la Madonna pellegrina di Lourdes, presente in Diocesi in questi giorni.

