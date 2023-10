Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia “Via F.lli Cervi” e “ Villa Serra” a Macerata.

«Negli ultimi anni – si legge in una nota dell’istituto comprensivo “Dante Alighieri” – ha assunto sempre più importanza il concetto di “terzo educatore”: la struttura dell’edificio scolastico e l’ambiente in cui si sviluppa l’apprendimento rivestono un ruolo fondamentale nel processo educativo. Le aule, i laboratori, i corridoi, i colori delle pareti, la qualità dell’illuminazione, gli arredi, gli spazi esterni ed interni: tutto questo crea l’ambiente dove lo studente apprende, vive, fa esperienze, entra in relazione con gli altri. Il “terzo educatore”, quindi, gioca un ruolo decisivo nel determinare la qualità degli apprendimenti. Per questa ragione l’istituto “Dante Alighieri” di Macerata ha partecipato all’avviso pubblico “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” e si è vista assegnare, nel corso dell’anno scolastico 2022/2023, una somma da adibire all’allestimento di tali spazi. Grazie ai fondi stanziati dal Pon – Programma operativo nazionale, il personale scolastico ha potuto realizzare ambienti didattici innovativi e multimediali volti allo sviluppo delle diverse abilità dei bambini come previsto, anche, nelle Indicazioni nazionali per la scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo di istruzione, e in coerenza con le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei».

Gli ambienti di apprendimento interni ed esterni delle scuole dell’infanzia “Via F.lli Cervi” e “ Villa Serra” hanno acquisito una nuova connotazione, sicuramente più originale ed arricchente. Al centro di queste scelte vi è stata la necessità di rimodulare gli spazi in base alle differenti richieste dei bambini.

«Al fine di sviluppare in maniera positiva le abilità cognitive, emotive, relazionali degli alunni della scuola d’infanzia si è scelto di acquistare materiali come: digital board da 65’’, tavoli interattivi e luminosi. Tutto ciò ha avuto una risonanza positiva sia negli alunni sia nelle famiglie che frequentano queste scuole: già dai primi giorni i bambini si sono dimostrati entusiasti delle novità, ne hanno compreso l’importanza e il valore e ne stanno approfittando in maniera consona e responsabile. Le docenti, dal canto loro, hanno potuto introdurre nuove proposte educativo-didattiche sempre più innovative e stimolanti. Grazie alla creazione di ambienti di gioco rispettosi dell’unicità di ciascuno è stato possibile offrire stimoli che rispondono ai diversi stili di apprendimento, favorendo un’educazione inclusiva a 360°».