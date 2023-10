In un periodo storico in cui la desertificazione bancaria sta affliggendo la maggior parte del territorio marchigiano e soprattutto la provincia maceratese, Banca Macerata continua a muoversi in controtendenza rispetto al mercato, decidendo di rafforzare ed ampliare la sua prima e storica filiale di Macerata. Proprio stamattina, con ospiti le giocatrici della Cbf Balducci HR Macerata, sono stati inaugurati i nuovi locali adiacenti all’agenzia di corso Cairoli, che permetteranno all’istituto di avere spazi più ampi e confortevoli per la sua clientela.

A fare gli onori di casa il presidente di Banca Macerata Ferdinando Cavallini, affiancato dalla responsabile commerciale Debora Falcetta e dalla direttrice della filiale Benedetta Gentili. «E’ con estremo piacere – dichiara Cavallini – che oggi mettiamo a disposizione della clientela questi nuovi uffici con elevati confort e rispettosi di tutte le migliori prassi ambientali. Prosegue incessante la crescita della banca, per clienti, volumi, spazi a disposizione di dipendenti e clienti. Ricordo quel lontano maggio del 2006 quando tenni a battesimo la filiale numero uno dell’allora Banca della Provincia di Macerata. Oggi la banca può dire di aver mantenuto le promesse di allora di un’istituzione al servizio del territorio: sono più che sestuplicati i dipendenti e consulenti, è reale il sostegno ai clienti meritevoli, viene assicurato un adeguato ritorno agli azionisti. Insomma, una banca che crea valore per tutti i suoi stakeholder».

La responsabile commerciale Falcetta ricorda con un po’ di emozione i primi passi della filiale di corso Cairoli. «Sono stata la prima direttrice dell’agenzia di Macerata ed è con particolare orgoglio che presentiamo oggi questo ampliamento degli uffici, indispensabile per avere gli spazi necessari per soddisfare la clientela in continuo aumento, a testimonianza dell’apprezzamento verso il nostro lavoro ed il nostro modo di fare banca. In particolare, questi locali saranno messi a disposizione dei nostri gestori private, consulenti altamente specializzati, in grado di offrire un servizio attento e personalizzato ai nostri clienti, “cucito” su misura, secondo gli specifici bisogni del singolo individuo. Si tratta di un nuovo servizio di consulenza che da qualche anno mettiamo a disposizione della clientela, per garantire vicinanza, trasparenza e professionalità soprattutto nell’ambito della gestione dei propri risparmi».

Anche la direttrice della filiale Benedetta Gentili rammenta l’inizio dell’avventura della Banca della Provincia di Macerata alla quale partecipa fin dal primo momento e che tante emozioni e soddisfazioni le ha dato: «Da diversi anni dirigo la filiale n. 1 della banca che si va sempre più affermando nel panorama cittadino, e non solo. Sono certa che con questi nuovi locali tanta clientela potrà ulteriormente avvicinarsi a Banca Macerata. Io e i miei colleghi, che ringrazio per il quotidiano impegno, siamo pronti a riceverli e ad assisterli in tutte le loro necessità».



