Due appuntamenti con la scienza per tutto il mese di ottobre, a Macerata. Il 18 ottobre alle 17,30, alla biblioteca statale inizierà il ciclo di conferenze “Scienza in città”, che l’associazione “Amici del Liceo Galilei” ha organizzato per questo ultimo scorcio del 2023, centesimo anno di vita del liceo Scientifico Galilei. La manifestazione è organizzata con il patrocinio di Comune e dell’università di Macerata.

Nel primo incontro si parlerà di intelligenza artificiale con Emanuele Frontoni, ex-alunno del liceo Scientifico Galilei, attualmente docente di Informatica all’Università di Macerata. Recentemente la Standford University lo ha inserito, per il secondo anno consecutivo, nella lista “World’s Top 2% Scientists” dei migliori scienziati più citati al mondo sulla base dei dati di citazione del 2022, all’interno della categoria “Intelligenza Artificiale & Elaborazione Immagine”.

L’intervento di Frontoni introdurrà l’attuale stato dell’arte dell’Intelligenza Artificiale (Ai), passando in rassegna i metodi classici e quelli più moderni dell’Ai Generativa. Dopo l’introduzione saranno presentati tanti esempi di applicazioni interdisciplinari dell’Ai, mettendo in evidenza rischi e opportunità dell’applicazione di questa nuova tecnologia e le implicazioni etiche dei futuri scenari tecnologici. Saranno infine mostrate delle demo di generazioni di testi ed immagini.

La conferenza sarà introdotta da Federica Sargolini, docente di Filosofia e Storia al Galilei, che affronterà la problematica da un punto di vista etico-filosofico, per lasciare poi la parola al prof. Frontoni.

“Scienza in Città” proseguirà poi mercoledì 25 ottobre, sempre alla Biblioteca Statale alle 17,30, con un affascinante incontro sul dialetto e sulle tradizioni popolari, con due esperti in materia: Agostino Regnicoli, dell’Università di Macerata, autore del libro “Scrivere il Dialetto”, ed Ennio Donati, ingegnere appassionato di studio della cultura e delle tradizioni popolari, entrambi ex-alunni del Liceo Galilei. Interverrà anche l’organettista e stornellatore Federico Cippitelli, che divertirà il pubblico con le sue incursioni canore. Studenti del Galilei interpreteranno brani e poesie in dialetto maceratese.