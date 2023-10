Nell’ambito dei festeggiamenti per il 50esimo anniversario dalla fondazione dell’Avis, sezione “Prof. C. Marinozzi” di Pollenza, l’Associazione organizza per venerdì alle 21 al teatro comunale “Giuseppe Verdi” un convegno medico dal titolo “Io russo. Sono Malato?”.

Interverranno: Francesca Marchesani, direttrice di Pneuomologia all’Ast di Macerata in merito ai disturbi respiratori del sonno, analizzando diagnosi e terapie; Marianna Crognoletti, specialista in Otorinolaringoiatria e chirurgia Cervicofacciale sull’approccio diagnostico e chirurgico nelle apnee notturne; Paolo Pasquali, chirurgo-odontoiatra e specialista in Ortognatodonzia, in merito al ruolo dell’odontoiatra nelle apnee notturne. Il convegno è ad ingresso gratuito e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.