Reunion dei 60enni di Montelupone. La classe 1963 si è ritrovata per festeggiare insieme il traguardo all’Apollo 8 di Morrovalle. Un’iniziativa nata 20 anni fa per festeggiare il traguardo dei 40 e poi portata avanti anche per i 50 e i 60 anni. Immancabile la foto ricordo con la torta.