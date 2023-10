È entrata nel vivo nel fine settimana Aperigusto on Tour, la ricca serie di eventi e iniziative itineranti che si svolgeranno nel Maceratese fino a dicembre, coinvolgendo una rete di Comuni ed Enti pubblici e privati sotto la guida di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo. Il tour ha fatto tappa sabato a Monte San Giusto, per un partecipato percorso in bici alla scoperta delle bellezze artistiche e paesaggistiche del borgo; quindi, sabato e domenica ottobre, ha animato la Festa della Castagna di Castelraimondo, ormai tradizione autunnale.

Aperigusto on Tour è una progettualità condivisa, che è stata presentata ufficialmente in una vetrina di grande respiro, il Ttg Experience che si è svolto nei giorni scorsi a Rimini. All’importante manifestazione del turismo, alla sua sessantesima edizione, Confartigianato Imprese Macerata- Ascoli Piceno-Fermo ha organizzato, all’interno dello spazio espositivo della Regione Marche e dell’Atim (Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche) un convengo proprio sul tema della promozione turistica attraverso le eccellenze del territorio, sottolineando le opportunità del Bando Accoglienza.

«Il Ttg è ormai una delle vetrine imperdibili per condividere progettualità moderne e virtuose – le parole di Enzo Mengoni e Giorgio Menichelli, presidente territoriale e segretario generale Confartigianato Mc, Ap, Fm – e per noi è stata un’ottima occasione per riflettere sull’importanza di attivare percorsi capaci di far vivere al visitatore un’esperienza a tutto tondo. Ringraziamo Regione e Atim per l’organizzazione dello spazio espositivo del territorio: hanno marcato un altro indispensabile tassello per far conoscere il nuovo brand “Let’s Marche”, che apprezziamo per la freschezza e per i contenuti che abbracciano tutte le qualità del territorio, rappresentando la sua pluralità».

Tornando al week end di Aperigusto on Tour, questo ha preso il via a Monte San Giusto, dove i partecipanti (tra gli altri, il vicensindaco Gigliola Bordoni) hanno potuto ammirare le bellezze del paese in sella, con la presenza della guida turistica Emanuela Petrelli e di due guide cicloturistiche. Il gruppo ha proseguito per le campagne di Monte San Giusto e, prima di ritornare in centro, c’è stato spazio ad una tappa all’agriturismo il Noceto, dove sono stati degustati prodotti tipici del territorio. Quindi, sempre nel fine settimana, Aperigusto on Tour è stato partner della Festa della Castagna a Crispiero, frazione di Castelraimondo, mettendo al centro dell’appuntamento le eccellenze enogastronomiche della stagione.

«Aperigusto – le parole di Riccardo Golota, responsabile marketing Confartigianato Mc,Ap, Fm – è un format ormai storico della nostra associazione, che da anni registra l’appeal del pubblico. Ora questo nostro contenitore è cresciuto, diventando un percorso itinerante con la collaborazione di una rete che condivide con noi l’importanza di unire il territorio, trasmettendo ai visitatori esperienze sensoriali diverse ed emozionanti. Per fare questo abbiamo proprio studiato un pacchetto di marketing territoriale diffuso e modellato sulle varie esigenze espresse dai territori coinvolti». Le tappe di Aperigusto on Tour sono: Sarnano, Monte San Giusto, Castelraimondo, Visso, Mogliano, Corridonia, Camerino, San Severino Marche e Urbisaglia. Tutto il programma di Aperigusto on Tour è sul sito www.confartigianatoimprese.org