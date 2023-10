La magia dei fuochi sul lago in uno scatto

Spettacolo sul lago di Fiastra per i fuochi d’artificio organizzati ieri sera nell’ambito della manifestazione “Terre del tartufo on tour”. Lo spettacolo pirotecnico al lago è tornato dopo che per il quarto anno consecutivo il Comune aveva dovuto annullare l’evento, che quest’estate era in programma per il 9 agosto (leggi l’articolo).

Tra Fiastra e Serravalle di Chienti è andato in scena un week end all’insegna del tartufo e tanto altro. La musica e un inedito dialogo tra Cesare Catà e il Doppiatore Marchigiano, oltre a mercatini e alla sagra della castagna, hanno animato la manifestazione, con ciliegina sulla torta l’evento ‘Lake on Fire’, i fuochi sul lago, magistralmente ripresi dall’obiettivo del fotografo Andrea Curzi, di Porto San Giorgio: «La foto è stata realizzata da sopra la chiesa di Fiastra – racconta Curzi – nell’immagine, in alto a destra, si può vedere la particolarità dell’ammasso delle Pleiadi che ieri erano ben visibili nel cielo di Fiastra».

Per ammirare altre foto di Andrea Curzi: https://www.instagram.com/andreacurziph/ – https://www.facebook.com/andreacurziphotography/