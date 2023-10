L’autostrada A 14 oggi è stata teatro di due tamponamenti a catena che si sono verificati quasi in contemporanea ed a distanza di pochi chilometri, in territorio di Grottammare, ma sulle carreggiate opposte.

Quattordici persone sono state soccorse, nessun ferito grave: 8 hanno rifiutato di andare in ospedale, 6 sono state trasportate al Pronto soccorso dell’ospedale “Madonna del Soccorso” di San Benedetto. Tra loro due bimbi ed un neonato.

Il primo allarme è scattato intorno alle 14,30 per un tamponamento tra diverse auto, sulla carreggiata sud, nel tratto compreso tra Pedaso e Grottammare.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, la Croce Verde Valdaso, l’ambulanza base e la medicalizzata di Porto San Giorgio, insieme con la Polizia autostradale di Porto San Giorgio.

In quel caso sono state 10 le persone coinvolte e soccorse dagli operatori sanitari: in 4, tra cui un bimbo ed il neonato, sono stati trasportati all’ospedale di San Benedetto.

Mentre le squadre di soccorritori stavano per rientrare dal primo incidente, di nuovo sono state chiamate ad intervenire sul secondo. Anche in questo caso si è trattato di un tamponamento, tra un camion e due auto, nella galleria Monte Secco di Grottammare, direzione nord.

In 4 hanno avuto bisogno di attenzione da parte dei sanitari arrivati a bordo delle ambulanze della Potes del 118 di San Benedetto e della Misericordia di Grottammare. Ad andare al “Madonna del Soccorso”, sempre con codice di media gravità, sono stati una donna ed una bambina. Gli altri due hanno rifiutato.

Era stata attivata anche l’eliambulanza, vista la dinamica del sinistro, ma poi la chiamata è stata annullata perché – dopo la valutazione del medico – nessuno dei pazienti necessitava di essere centralizzato al Trauma Center di Torrette di Ancona.

Anche nella galleria Monte Secco, il compito di fare i rilievi e disciplinare la coda è toccato alla Polizia autostradale.

Inevitabile, in entrambi i casi, il formarsi di una lunga coda di automobilisti, che hanno approfittato del giorno di festa con temperature estive per godersi uno degli ultimi giorni sulla costa. Invece per ore sono rimasti bloccati in autostrada.

