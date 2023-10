Ancora un femminicidio nella notte. E’ avvenuto a Cerreto d’Esi, dove una donna di 53 anni è stata uccisa a coltellate. In stato di fermo l’ex compagno, 58enne.

Stando ad una prima ricostruzione, l’ex compagno della donna si sarebbe presentato nell’abitazione della 53enne intorno alle 3. Subito, tra i due, sarebbe nato un litigio a seguito del quale l’uomo avrebbe sferrato delle coltellate, uccidendola. In quel momento, nell’appartamento, era anche presente la figlia minorenne della coppia. L’uomo, una volta capito quanto fatto, avrebbe detto alla figlia di chiamare il 112 e di far intervenire i soccorsi e i carabinieri. Sul posto sono immediatamente arrivati i militari della Compagnia di Fabriano seguiti dai colleghi del Nucleo Investigativo. L’uomo è stato accompagnato in caserma.

