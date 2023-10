di Monia Orazi

Procedono i lavori a Fiuminata, Gagliole, Fiastra e Visso nell’ambito del Piano nazionale complementare sisma, finanziato con i fondi del Pnrr, informa l’Ufficio speciale ricostruzione Marche.

Prima tappa, Fiuminata. Il parco Adami è oggetto di rigenerazione grazie all’intervento sulle infrastrutture verdi e sportive previsto nell’ambito del Pnc Sisma. Per questo motivo l’Ufficio speciale ricostruzione ha appena decretato la liquidazione di 105mila euro, a titolo di trasferimento del primo acconto dell’importo complessivo, corrispondente a 350mila euro. Il progetto è formato da due azioni distinte ma coordinate e interconnesse. La sistemazione della strada principale d’accesso al centro (via Gigli), per arrivare fino a piazza della Vittoria, costeggiando il parco del Monumento ai Caduti e proseguire lungo via Matteotti, fino al parco della villa comunale. Sono previsti il ripristino delle condizioni di sicurezza dei percorsi e dei muri di contenimento, integrazione e sistemazione della vegetazione, l’installazione di nuovi arredi per la fruizione e di un sistema di illuminazione a led ad alta efficienza. Il parco Grilli prevede un potenziamento delle strutture sportive, delle aree pubbliche ludiche per bambini, la manutenzione ordinaria e straordinaria di alcuni edifici a supporto delle attività e la manutenzione dei viali e dei parapetti che caratterizzano la visita della vicina area naturale degli Stoni».

Seconda, Gagliole. Qui avanzano i cantieri riguardanti l’attuazione del Piano nazionale complementare al Pnrr nei territori colpiti dai sisma 2009-2016. Si tratta di due interventi che puntano a recuperare gran parte del centro storico del borgo, e che hanno un importo totale di 1.630.000 euro. Nel primo caso, l’Ufficio speciale ricostruzione ha appena liquidato a favore del Comune 238.500 euro, come primo acconto dell’importo complessivo (795mila euro) per un programma di rigenerazione che prevede sette ambiti di intervento distinti e integrati. In cima alla lista c’è la riqualificazione della viabilità del centro storico, che consta nella sostituzione della pavimentazione esistente, in conglomerato bituminoso, con una nuova realizzata con lastre di arenaria. Sempre in centro, in piazza Zamparini, proprio sotto Rocca Varano, si sta ristrutturando il fabbricato precedentemente usato come deposito. Sempre sotto la rocca, ecco un’area destinata alla sosta dei camper a servizio del cuore cittadino; oltre a due stalli per i camper conterrà quattro posti auto ed una stazione di ricarica elettrica. Altre aree sosta sono previste nelle frazioni Casetre e Selvalagli, quest’ultima da utilizzare anche come parcheggio pubblico. Il secondo intervento decretato dall’Usr riguarda ancora Casetre: con gli 835mila euro a disposizione si sta riqualificando un edificio per la realizzazione di cinque alloggi da destinare a residenze per la fruizione turistico culturale.

Terza, Fiastra. Qui è al via anche la riparazione della chiesa di San Paolo, risalente all’età romanica. Il terremoto del 2016 ha causato gravi danni alla struttura, rendendola di fatto inagibile. Nell’ambito della pratica di riparazione, l’Ufficio speciale ricostruzione ha appena liquidato la cifra di 262.824 euro a favore dell’Arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche, primo acconto del contributo concesso, che è di 969.067 euro.

Infine, Visso. E’ arrivato infatti l’ok anche per la seconda fase del Programma straordinario di ricostruzione che interessa le frazioni di Croce ed Aschio. Il presidente della Regione Francesco Acquaroli, nelle vesti di vicecommissario alla ricostruzione, ha infatti firmato il decreto di approvazione dell’importante documento elaborato dall’Università Politecnica delle Marche in collaborazione con il Comune, che ha visto la partecipazione ed il coinvolgimento di Ufficio speciale ricostruzione, Struttura commissariale, Soprintendenza, Provincia di Macerata, Parco Nazionale dei Monti Sibillini e Regione. Tra gli interventi pubblici individuati come prioritari, per la frazione di Aschio, ci sono quelli sulla strada comunale, su cimitero, ex scuola ed infrastrutture; a Croce, invece, sulle opere di sostegno, infrastrutture, cimitero La Romita e sulla strada di collegamento con Orvano. Totale indicativo, circa 4,2 milioni.