«Un momento di grande dolore. Il nostro Comune è stato teatro di un tragico evento». Sono le prime parole del sindaco di Cerreto d’Esi, David Grillini, commentando il femminicidio avvenuto nella notte in via Don Pietro Ciccolini quando Concetta Marruocco è stata uccisa a coltellate dall’ex marito Franco Panariello.

«La nostra comunità – prosegue con un messaggio postato sul proprio profilo Facebook – è scossa da questo dramma. Le indagini sono in corso e non siamo nella condizione di rilasciare dichiarazioni ufficiali. E’ un momento di estrema tristezza, dolore e di profondo raccoglimento e incredulità».

Il primo cittadino aggiunge che «Si tratta di un caso seguito da tempo dai nostri servizi sociali per il quale sono state attivate tutte le misure di tutela, in collaborazione fattiva con la rete anti – violenza che opera sul nostro territorio composta da tutti i Comuni dell’ Ambito territoriale sociale 10 (tra cui il nostro), Ast2 (consultorio familiare, pronto soccorso, servizio psichiatrico e servizio dipendenze patologiche), forze dell’ordine e associazione Artemisia. In queste fasi concitate – conclude -, è importante mettere nelle condizioni la giustizia affinché venga fatta piena chiarezza sulla dinamica di quanto accaduto. Ora siamo impegnati nell’adeguato supporto e tutela del minore coinvolto».

In casa, al momento dell’efferato omicidio, era infatti presente la figlia della coppia. E’ a lei che il padre si è rivolto, chiedendole di chiamare il 112.

