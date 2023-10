Un gran giorno quello di ieri per Moreno Dariozzi e Moira Pietrangeli che hanno pronunciato il loro sì. Moreno è molto conosciuto a Macerata dove è titolare da anni del Tacco d’Oro all’inizio di via Roma. Moira è comproprietaria di un supermercato nel Fermano. Hanno festeggiato con parenti e amici al ristorante Anton.

Ad annunciarlo gli amici e in particolare Stefano, Cristiana, Gianluca e Giuditta. «Il nostro amico Moreno Dariozzi, nonché calzolaio di fiducia (è il calzolaio nummero 1 a Macerata), è convolato a nozze. A farlo capitolare e stata Moira Pietrangelli, dolce donzella del Fermano (precisamente di Montappone). A noi non resta che constatare la loro felicità e come negli ultimi mesi la loro vita sia cambiata in meglio, completandosi a vicenda.

Auguri cari Moreno e Moira, vi vogliamo un sacco di bene».