I fanciulli del 1977

“Ciao sono Romina, scuole elementari Casa del Fanciullo, ti dice niente?” Inizia più o meno così il messaggio che parte degli alunni della scuola elementare “Casa del Fanciullo” di Macerata – classe 1977 – si sono visti recapitare a distanza di 35 anni.

Dopo qualche giorno di estenuanti ricerche, perché a differenza del credo comune secondo cui ormai tutti sono rintracciabili c’è ancora chi in barba ai tempi e alla tecnologia si tiene alla larga dai social, Romina Fermanelli, che ha frequentato gli anni delle elementari dall’83 all’88 alla Casa del Fanciullo, è riuscita a contattare tutti i suoi ex compagni.

Ovviamente, e questo è proprio il caso di dirlo, non poteva mancare all’appello la maestra che li ha accompagnati in quel viaggio lungo 5 meravigliosi anni: Anna Parenti.

Dopo i primi saluti virtuali, i componenti della classe hanno pensato bene di darsi appuntamento al ristorante Le Case per salutarsi e soprattutto rivedere la loro cara insegnante, moglie dello scomparso Walter Ciccarelli, ex dirigente scolastico.

Presenti quasi tutti gli alunni viste le poche defezioni per causa di forza maggiore, la serata è trascorsa ovviamente tra piacevoli ricordi e aneddoti, ma è stata soprattutto l’occasione per rivedere la loro cara maestra, persona per loro molto importante che ha lasciato un segno indelebile nella vita di quei bambini, ormai diventati grandi anche grazie a lei.

I partecipanti: Romina Fermanelli, Marcello Compagnucci, Giacomo Bravetti, Francesco Conti, la maestra Anna Parenti, Francesco Bocchini, Stefano Nascimbeni, Tiziana Ciucci, Cecilia Ciriaco, Patrizia Marucci, Paola Pistoia, Francesca Torresi, Marco Carozza e Alessandra Carolla.

Giugno 1988 – ottobre 2023. 35 e non sentirli.