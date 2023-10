Dipendente di un circo nei guai, controllato a Macerata dalla polizia locale mentre effettuava pubblicità fonica è stato trovato senza autorizzazione e in possesso di patente falsa, oltre che di due permessi internazionali di guida messicani contraffatti. Convalidato il sequestro dei documenti, gli stessi sono stati inviati alla Polizia di Rovigo, dotata di Gabinetto scientifico e con cui Macerata ha in atto una collaborazione, per la perizia tecnica. L’uomo, 30 anni, è stato sanzionato.

E’ uno dei risultati ottenuti dopo una serie di controlli, predisposti in diverse zone della città, dal Comando della Polizia locale di Macerata con l’obiettivo di prevenire incidenti stradali. I servizi di controllo per monitorare la velocità con l’uso dell’autovelox sono stati effettuati oggi in diverse zone della città, principalmente alla Pieve, in via dell’Acquedotto, lungo la Carrareccia e la Cingolana. E a proposito di incidenti, nell’ultima settimana, gli agenti impegnati su strada ne hanno rilevati cinque di cui tre con feriti.

«Innanzitutto voglio ringraziare, anche a nome del Comandante Danilo Doria, la Polizia locale di Jesi che ci ha fornito informazioni utili per identificare il conducente sanzionato e poi voglio ricordare che l’eccesso di velocità è tra la cause che incidono maggiormente sulla gravità dei sinistri stradali – interviene l’assessore alla Sicurezza Paolo Renna – e l’osservanza delle regole riteniamo che sia la migliore arma di prevenzione. Per questo la Polizia locale si impegna quotidianamente in azioni finalizzate al rispetto delle regole e del rischio, programmando, anche in una logica di contenimento, interventi sui punti stradali, ritenuti sensibili, prima che gli incidenti avvengano».