Auditorium dell’università di Macerata gremito oggi per il convegno di studi e applicazione pratica “Il nuovo codice dei contratti pubblici” organizzato dall’ateneo, attraverso il dipartimento di Giurisprudenza su impulso della Prefettura in collaborazione con l’Ordine degli avvocati. Quasi 150 sono state le iscrizioni, in prevalenza dirigenti e funzionari pubblici che operano sull’intero territorio della regione, per un appuntamento di approfondimento ritenuto di fondamentale importanza per comprendere meglio le finalità e i meccanismi del nuovo Codice.

«Nato con l’intento di snellire le pratiche per l’assegnazione dei lavori – ha sottolineato in apertura il rettore John McCourt – rappresenta un’autentica novità nel settore che da tempo aspettava norme più semplici per evitare lungaggini e perdite di tempo che possano mettere in pericolo la realizzazione dei lavori stessi. Si sa che in Italia troppo spesso le opere pubbliche hanno tempi abnormi che non si conciliano con gli standard europei e non facilitano gli investimenti. Il nuovo codice introduce principi innovativi e originali, che si aggiungono e integrano quelli europei di libera concorrenza, ma anche di trasparenza».

Hanno portato il loro saluto anche il sindaco Sandro Parcaroli, il magistrato Luigi Reale, il procuratore della Repubblica di Macerata Giovanni Fabrizio Narbone, il procuratore regionale della Corte dei conti Alessandra Pomponio, il presidente dell’ordine degli avvocati Paolo Parisella, il capo gabinetto della giunta regionale Fabio Pistarelli. Ha coordinato i lavori il direttore del Dipartimento di Giurispeudenza Stefano Pollastrelli. Sono intervenuti Stefano Villamena, Cinzia Alimenti, Elisa Gerdevic, Giovanni Montaccini, Maurizio Conoscenti, Paolo Crea, Tommaso Capitanio, Mauro Giustozzi, Michele Pompili, Marina Savini, Francesco Nocelli.