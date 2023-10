Il dipartimento di Studi Umanistici e la scuola di studi superiori Giacomo Leopardi dell’università di Macerata, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Macerata, organizzano un corso di formazione alla leadership democratica diffusa, “Diventare persone di riferimento per la comunità sociale”.

Il corso è articolato in sei incontri in presenza, dal 17 ottobre al 26 gennaio, che si terranno sempre alle 18 nell’aula magna della sede di Filosofia, in via Garibaldi 20. La frequenza è gratuita e aperta a tutti gli interessati. Il calendario completo è consultabile sul sito dell’ateneo www.unimc.it e del Comune www.comune.macerata.it. Per informazioni e iscrizioni: [email protected].

«Ogni incontro – spiega il direttore del Dipartimento Roberto Mancini – prenderà avvio con la relazione di approfondimento di un docente, a cui seguirà la testimonianza di alcuni protagonisti, provenienti dal territorio ma anche da altri paesi, che hanno realizzato pratiche di leadership democratica nei diversi ambiti della vita sociale. Docenti e testimoni sono persone di riferimento e di grande prestigio, provenienti dall’Italia e dall’estero, attive nel volontariato sociale, nella lotta per la difesa dei diritti umani, nella ricerca scientifica, nelle imprese e nelle istituzioni».

«Come assessore ho ritenuto opportuno collaborare a questo percorso che ha visto coinvolti vari esponenti delle associazioni e istituzioni del territorio in collaborazione con l’università per far crescere una maggiore consapevolezza sul valore dell’impegno civile e delle competenze necessarie per decidere e scegliere nei vari ambiti – interviene l’assessore all’Istruzione e alla Cultura Katiuscia Cassetta -. Solo attraverso una formazione costante, un confronto con chi è coinvolto nelle varie problematiche, un approfondimento delle varie tematiche affrontate ci auguriamo che tutta la società possa crescere a beneficio del nostro territorio».

Al primo incontro, martedì 17 ottobre alle 18 in via Garibaldi 20, si parlerà della leadership nei rapporti tra le culture con Raúl Fornet-Betancourt, filosofo cubano noto per i suoi studi nel campo della cultura e soprattutto per la sua proposta di dialogo interculturale della filosofia latinoamericana; Filomeno Lopes, scrittore e giornalista della Radio Vaticana, divide il suo tempo tra l’attività giornalistica e l’impegno letterario e artistico per la pace e lo sviluppo nel suo Paese; Alidad Shiri, oggi giornalista e collaboratore di diverse associazioni, afghano, è arrivato in Italia, minorenne e solo, dopo un viaggio durato diversi anni, ha raccontato la sua storia in un libro, “Via dalla pazza guerra”, scritto con la sua insegnante Gina Abbate.

Tra gli ospiti dei prossimi appuntamenti: Jean-Pierre Yvan Sagnet, fondatore e presidente dell’Associazione NoCap, con la quale combatte lo sfruttamento ed il lavoro nero nel settore agroalimentare; Don Marco Pagniello, che dal 2005 si è occupato di formazione presso la Caritas; Hazal Koyuncuer, esponente e attivista della comunità̀ Curda in Italia, oggi lavora a Milano come consulente legale per l’immigrazione.