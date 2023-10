Partirà il 18 ottobre il ciclo di seminari incentrato su “Il marketing nel metaverso”, organizzato dal dipartimento di Economia e Diritto dell’università di Macerata. Cinque incontri per affrontare la tematica, ormai di grande rilevanza e attualità, con Eliano Omar Lodesani, fondatore di Formules e presidente di Intesa Sanpaolo Reoco. Ad affiancarlo in qualità di ospiti, numerosi esperti italiani del metaverso e della blockchain. Le lezioni saranno introdotte dalla professoressa Elena Cedrola, direttrice del dipartimento di Economia e Diritto.

«Unimc e il Dipartimento si confermano punto di riferimento per le imprese di respiro internazionale che vogliono innovare coinvolgendo le nuove generazioni- dichiara -. Il ciclo di seminari è dedicato a tutti gli studenti dell’ateneo, che avranno l’occasione di conoscere e approfondire il metaverso, nuova frontiera per le aziende e non solo, con una figura di spessore come Lodesani. Sempre più imprese si stanno affacciando a questa nuova realtà virtuale per sperimentare nuovi modelli di business e migliorare quelli esistenti. Saranno richieste nuove competenze e nuove figure occupazionali, pertanto il Dipartimento è pronto ad offrire agli studenti un’offerta al passo con l’innovazione e con le esigenze del mercato».

Tra ottobre e novembre sono previsti cinque mercoledì di formazione con due lezioni, una la mattina (ore 11-13) e una il pomeriggio (ore 14-16). Il primo appuntamento è il 18 ottobre per parlare di “Realtà e percezione” e “Metaverso e realtà”. Mercoledì 25 ottobre si discute su “Che cosa è il metaverso” e “L’evoluzione del mondo metaversico”; il 15 novembre invece, l’incontro sarà incentrato su “Go-to-metaverse: casi applicativi dal punto di vista strategico” e “Passeggiata nei metaversi. Analisi delle caratteristiche delle piattaforme esistenti”. Il seminario del 22 novembre affronterà il tema di come si costruisce un metaverso: “Framework, progettazione e analisi KPIs” e “Workflow e nuove figure professionali”. L’ultimo appuntamento è in programma mercoledì 29 novembre con il workshop “Metaverso per l’Università di Macerata?” e “Perché il metaverso cambierà il mondo”. Il ciclo di seminari si terrà nell’aula 2.7 del dipartimento di Economia e Diritto, in piazza Strambi a Macerata. Agli studenti del dipartimento che parteciperanno saranno riconosciuti crediti formativi.