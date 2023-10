Una tavola rotonda sul tema di estrema attualità come quello del disagio giovanile e un appuntamento tra improvvisazione artistica e musica si conclude domani alla Loggia del Grano Unifestival, il festival organizzato da studenti e studentesse dell’Università di Macerata per la città con il patrocinio del Comune.

“Your Place, Your Time, Your Mind” è la tavola rotonda sul disagio e sulle problematiche psicologiche che affrontano i giovani, organizzata da Sum, Studenti Universitari delle Marche, alle 17,30 al Dipartimento di Scienze politiche in via Don Minzoni 22A. Parteciperanno. Interverranno per l’Ast di Macerata i direttori di dipartimento Gianni Giuli, per Dipendenze psicologiche, Stefano Nassini per Salute mentale e Maurizio Pincherle per Neuropsichiatria infantile insieme ad Alessandra Fermani, responsabile del servizio di sostegno psicologico dell’Università di Macerata. Modera il giornalista Daniele Andreani.

Dalle 17 sotto la Loggia del Grano, Officina Universitaria propone prima un live painting che lascia spazio alle opere e alle performance artistiche di universitari, artisti locali e studenti dell’Accademia delle Belli Arti. A seguire, dalle 21.30, il concerto “Timelapse” dove si alternano e armonizzano i nove brani di Kenzie e la propensione al melodico di Bleach, due artisti rap e freestyler entrambi ascolani. Gli ingressi sono liberi senza prenotazione.

Sempre venerdì, si potranno continuare a visitare le due mostre, una nei corridoi di Giurisprudenza, quella promossa da Obiettivo Studenti e dedicata al magistrato ucciso dalla mafia Rosario Livatino, visitabile eccezionalmente fino alle ore 22, e l’altra in via Garibaldi, 20 con le opere di Testi Manifesti e Militanza Grafica ideata da Officina Universitaria.