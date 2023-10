Il rettore dell’Università degli Studi di Macerata, John Mc Court, apre la conferenza voluta dal Dipartimento di Lettere del liceo scientifico “Galileo Galilei” di Macerata, in occasione delle celebrazioni del Centenario della scuola.

Ospite gradito già a primavera, il 1°aprile, ad inaugurare i festeggiamenti, in Piazza della Libertà, dell’anno cento dalla nascita del “Galilei”. In quell’occasione, in cui tutti gli studenti del Galilei per la prima volta si riunivano festosamente nello spazio più ampio e accogliente della città, il rettore aveva usato parole di apprezzamento e di soddisfazione per l’impegno con cui la scuola affrontava la prima delle numerose iniziative del 2023.

«Martedì – si legge in una nota del liceo – il rettore ha inteso confermare alla scuola, nella persona della dirigente scolastica Roberta Ciampechini e dei docenti del Dipartimento di Lettere, rappresentati al tavolo di studi dal professor Enzo Nardi e dalla professoressa Lucia Tancredi, un particolare plauso per il tema della conferenza, “Le Marche nella letteratura”. Da marchigiano acquisito, Mc Court ha saputo valorizzare con il suo intervento alcune qualità degli studenti maceratesi che approcciano la letteratura, spesso passando dal liceo all’Università con entusiasmo sempreverde per letterati e poeti classici e non solo».

Un apprezzamento particolare ha poi rivolto alla poesia, introducendo, con la lettura di pochi, intensi versi del poeta Filippo Davoli, il talento di un artista che vive e lavora a Macerata ma sa raggiungere con la sua penna i luoghi più remoti.

La parola dunque al poeta maceratese, ospite d’eccezione del liceo che ha illustrato ad un pubblico folto ed attento aspetti della poesia marchigiana da Leopardi ai nostri giorni.

Terzo intervento quello di Lucia Tancredi, che, partendo dall’opera “Dalla parte di Swann” di Marcel Proust, è arrivata a Dolores Prato con l’abilità di chi della letteratura ha fatto un vero e proprio motivo di vita. Per la lettura di Proust e dell’incipit di “Giù la piazza non c’è nessuno”, romanzo di Dolores Prato, sono intervenuti, rispettivamente, Fabio Bordi, studente della classe 4B, e la professoressa Francesca Violoni, docente di Lettere del liceo.

«A tutti – conclude la nota – i complimenti da parte della dirigente scolastica Roberta Ciampechini, con un ringraziamento particolare a Banca Macerata nella persona del presidente Ferdinando Cavallini e del direttore Generale Toni Guardiani per aver contribuito alle iniziative del Centenario e per aver accolto con entusiasmo l’evento, mettendo a disposizione del liceo e della cittadinanza il nuovo Auditorium di Contrada Acquevive».