Dopo la serata “Nelle virtù del cielo e della terra” accolta all’osservatorio astronomico di Villa d’Aria a Serrapetrona, prosegue il progetto “Territori Forti e fluidi”, che vede in aggregazione i comuni di Ussita capofila, Castelsantangelo, Serrapetrona, Valfornace, Visso, in risposta al Bando indetto da Atim Marche, Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche, per la realizzazione di eventi promozionali e di valorizzazione a fini turistici nei Comuni del cratere del sisma.

Molti gli appassionati e molti i visitatori che per la prima volta hanno potuto vedere da vicino un osservatorio astronomico, nato dalla passione dell’associazione Astrofili Crab Nebula. Prima dell’osservazione dei corpi celesti, il Laboratorio Artistico Bura e l’associazione culturale Libera…Mente, hanno proposto uno spettacolo che ha esaltato le suggestioni create dagli astri del cielo. Ad occuparsi del cibo, panini e Vernaccia Doc e Docg di Serrapetrona, la locale Pro Loco. La serata ha visto anche l’amichevole partecipazione del musicista prof Lallo Pascucci, che nella prossima primavera, da pensionato, si trasferirà a Serrapetrona proprio per la qualità di vita che si può godere nel piccolo comune, dove la comunità è più raccolta, i ritmi più lenti e dove, quando si scende in piazza, si sente il rumore dell’acqua che sgorga dalla fonte del paese.

Creare nuova attrattività nei piccoli comuni delle aree interne e in quelle del “cratere del sisma” è una grande sfida che i diversi decisori politici e gli altri soggetti coinvolti a più livelli stanno cercando o dovranno affrontare per non far scomparire le identità locali e per valorizzare ciò che questi luoghi possono offrire anche a chi li vuole frequentare da turista. Anche per questo tutti gli amministratori coinvolti in “Territori Forti e Fluidi” hanno accolto con grande entusiasmo questo progetto che li invita a lavorare in sinergia nella promozione delle loro terre, per cercare ed intraprendere una strada comune. Fino al 29 ottobre saranno tante le occasioni per frequentare i comuni inseriti nel progetto che vede nell’elemento acqua il filo conduttore: quella del fiume Nera che Castelsantangelo porta nel nome, quella del torrente Ussita che scorre nel piccolo comune. Acqua che attraversa Visso e arriva via via fino ad Orte ad alimentare il Tevere. Acque che nascono in montagna e arrivano via via fino ai rubinetti degli abitanti della costa. Acque del lago di Boccafornace e quelle del bacino artificiale di Caccamo a Serrapetrona, fluidi come i vini e l’olio, che nascono grazie al lavoro dell’uomo. Acque che generano energia idroelettrica grazie alla presenza di centrali; acque che vengono imbottigliate e che continuano a produrre lavoro, anche nella troticoltura, attività molto fiorente nell’Altonera.

Diversi gli eventi in programma che si svolgeranno in riva ai fiumi o ai laghi o alla scoperta di piccole cascate. Domenica 15 ottobre nell’evento “Di Visioni e di Concretezze”, a Visso alle 10 si partirà dal laghetto per una passeggiata narrata fino alle Torri, con la partecipazione dei “Lupi di Visso”, Gruppo Tamburini Storici Associazione Torneo delle Guaite e insieme a Venanzina Capuzi dell’associazione Visso d’Arte. E’ consigliabile prenotare la passeggiata gratuita con Donatella Rosi, guida del Parco Nazionale dei Monti Sibillini al numero 339.6039429. Una volta arrivati alle Torri, ci sarà “Acqua, acquerello e acquaticcio”, degustazione delle bevande medievali e descrizione delle abitudini alimentari dall’alto al basso medioevo con Caterina Molinaro, chef, archeo cuoca medievale, Presidente del Torneo delle Guaite. La musicista Irene Piazzai al suono dell’arpa classica accoglierà i camminatori del breve tratto che regalerà in cima una vista straordinaria.

In Piazza Maria Cappa dalle 10, organizzato dalla Pro Loco di Visso: “I Sibillini Raccontano: eccellenze e territorio. Mostra Mercato di prodotti artigianali”. I prodotti tipici di Visso e del suo territorio protagonisti. Nel pomeriggio animazione del mercato con le storie dei produttori, musica e tradizioni. Durante la giornata si potrà mangiare nei ristoranti, nei bar e negli alimentari presenti in paese ed anche nei vari stand allestiti al mercato che presenterà una dimostrazione delle produzioni presenti nel territorio: salumi, formaggi, miele, legumi, prodotti da forno e numerose altre prelibatezze dal sapore artigianale, realizzate da mani sapienti che da decenni lavorano in montagna, trasformando le materie prime in prodotti che prendono profumi e sapori anche grazie all’aria e all’acqua con cui si realizzano. Non mancheranno curiosità e artigianato locale.

Il format prosegue sabato 21 ottobre a Castelsantangelo sul Nera, domenica 22 ottobre a Valfornace, sabato 28 ottobre al Lago di Caccamo di Serrapetrona, domenica 29 ottobre ad Ussita. Il programma completo è consultabile nei siti dei comuni del progetto e nelle pagine Facebook ed Instagram di “Territori Forti e Fluidi”. Per informazioni si può telefonare al numero 3701227568. Organizzazione progetto Arci Macerata. Coordinamento Barbara Olmai.