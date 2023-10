di Gianluca Ginella

Le chiamate di soccorso di Alessandro Canullo al Nue e al 118 decisive per l’indagine sulla morte dell’uomo e dei suoi genitori: il giudice ha deciso di archiviare. Escono dall’inchiesta medico e operatore del 118 e poliziotto della volante a cui veniva contestato l’omicidio colposo. L’ipotesi della procura, che ha poi chiesto l’archiviazione, era che non avessero fatto l’accesso forzato nella casa dei Canullo, a Borgo Santa Croce 72, pur essendo tenuti a farlo. Il giudice ha sciolto la riserva oggi dopo l’udienza che si è svolta lunedì della scorsa settimana al tribunale di Macerata in seguito all’opposizione dei familiari dei Canullo alla richiesta di archiviazione.

I corpi di Eros Canullo, 80 anni, della moglie Angela Maria Moretti, 76, e di loro figlio Alessandro, 54, vennero trovati il 6 settembre del 2021 (in seguito alla telefonata di una parente che non riuscita a contattare la famiglia). Ma la morte risalirebbe al 29 giugno, per Eros, e nei giorni successivi per Angela Maria e Alessandro. Eros sarebbe stato il primo a morire, colpito da un infarto. Dopo di lui erano morti, d’inedia, Alessandro e la madre, che non erano in grado di muoversi e non avevano più nessuno che li accudisse.

Il gip Daniela Bellesi in 28 pagine ricostruisce la vicenda e affronta anche il discorso dell’assistenza alla famiglia, degli appuntamenti che erano fissati per essere aiutati dai Servizi sociali e poi arriva al 29 giugno 2021 quando Alessandro, alle 18,30, chiama la centrale Nue 112.

All’operatore, che risponde da Ancona, dice di aver bisogno di «un pronto intervento… sulla statale 77 … Villa Canullo che ci sono… mio padre e mia madre distesi a terra… svenuti». Poi dice: «Sì Statale 77… dove sta Piangiarelli». Secondo il giudice inizia così l’equivoco su dove ci fosse da fare l’intervento. L’operatore 112 richiede: «A che altezza?». E Canullo: «Sì… eh… dove c’è il cancelletto». Di nuovo l’operatore 112: «Dove sulla 77, signore?». Canullo: «Da Villa Potenza andando su verso Santa Croce per… per Ficana?». L’operatore: «Ma… sulla Statale sono?». Canullo: «Sì, sì, sì… Verso Macerata… immettendosi lì dove sta Piangiarelli». Il giudice dice che Canullo insisteva per un intervento immediato per soccorre due persone «che sono tutte e due a terra». L’operatore del 112 conclude: «Quindi sono nel comune di Macerata sulla provinciale 77». Canullo dice «Sì, sì» e aggiunge che serviva un intervento «immediato perché sono svenuti a terra ed anche io sto per… per svenire … da solo». L’operatore del 112 trasferisce la chiamata al 118 di Macerata e dice: «Ho in linea un utente che chiama per Macerata e dice che ci sono i genitori stesi a terra sulla provinciale 77. Mi ha detto la statale in realtà… poi però mi ha detto che è la provinciale che da Villa Potenza scende dentro Macerata». Poi alle 18,33 Canullo parla con il 118 e dice: «Mio padre si è sentito male… mia madre pure… io c’ho un trauma cranico e sto malissimo…».

E l’operatore del 118 gli chiede: «Sì… ma tu dove stai? Non ho capito la strada…». Canullo dice una parola incomprensibile e continua: «Villa Potenza… c’è la statale 77 che va… a… Piangiarelli». Dall’altra parte della cornetta l’operatore del 118 cerca di capire: «Tu stai alla corta di Villa Potenza o alla lunga di Villa Potenza?». Canullo: «La corta», ossia la strada più breve per la frazione. Poi si corregge: «la lunga di Villa Potenza. Statale 77». L’operatore del 118 gli chiede se ha un cellulare, Canullo gli dice che «eh… qui no». L’operatore del 118 lo invita a rimanere vicino al telefono. Dal 118 parte una chiamata al 113 per chiedere l’intervento della polizia. Poi scattano le ricerche di due persone stese a terre lungo la provinciale 77. Nella telefonata, sottolinea il giudice, Alessandro Canullo non aveva fatto cenno al fatto che i soccorsi fossero necessari in una casa. In realtà alla villa dei Canullo c’erano arrivati solo dopo aver cercato a lungo sia sulla 77 che allargandosi su altre strade. A villa Canullo erano arrivati perché la chiamata di Alessandro partiva da un numero fisso. Il giudice ripercorre tutte le conversazioni tra i soccorritori nel tentativo di trovare le persone che stavano male. Ad un certo punto, dopo tante ricerche, arrivano a pensare si tratti di uno scherzo. Anche perché quando arrivano alla villa la trovano in uno stato di abbandono, coperta dalla vegetazione.

«Appare del tutto evidente – scrive il giudice – come non solo le comunicazioni con il richiedente fossero state difficili, tanto che dalle sue stesse informazioni gli operatori avevano dedotto che i suoi genitori si trovassero stesi in strada, sulla “Statale 77”, ma anche la richiesta di geolocalizzazione non era stata precisa nell’immediatezza, posto che in un primo momento era stata indicata la zona di Collevario, mentre solo successivamente l’operatore del 118 informava l’automedica che l’indirizzo esatto del chiamate era invece Borgo Santa Croce 72, per cui erano ritornati presso tale indirizzo. Tuttavia, non solo non vi erano le due persone in strada, ma lo scenario che si presentava agli occhi sia dell’infermiera che del medico era quello di una casa abbandonata, tanto che non avevano visto il campanello e non erano riusciti neppure a raggiungere l’accesso, per la presenza della folta vegetazione».

Il giudice poi aggiunge un altro elemento: «non risulta affatto dimostrato in quale preciso momento, nell’ambito dell’evolversi della tragica fine della propria famiglia – che verosimilmente aveva avuto inizio con il decesso di Eros Canullo, colpito da un infarto, per poi proseguire con la successiva morte della moglie e del figlio – Alessandro Canullo avesse deciso di chiamare l’operatore del 112». Il giudice sottolinea che in base alle conclusioni dei medici legali «il padre sarebbe deceduto in un breve arco temporale a causa di un infarto, mentre successivamente sarebbero morti la madre e Alessandro Canullo per inedia. Al contempo, Alessandro Canullo aveva riferito all’operatore non solo che entrambi i genitori erano svenuti a terra e che entrambi stavano malissimo, ma che anche lui era in pessime condizioni di salute, tanto che stava per svenire. Non si comprende per quale ragione avesse comunicato che anche la madre stesse a terra, posto che la medesima era allettata, ed era stata trovata dagli operanti nel proprio letto nel corso del successivo intervento del 6 settembre 2021. Appare, piuttosto, verosimile che all’epoca della chiamata del 29 giugno, quantomeno il padre fosse deceduto, tuttavia Alessandro Canullo aveva comunicato – diversamente – che era svenuto. Appare probabile, dunque, che Alessandro Canullo non fosse consapevole che in realtà il padre fosse deceduto. Di conseguenza, non può affatto escludersi che anche la madre – ritenuta, dal figlio, svenuta – fosse in realtà già morta, considerate anche le sue gravi condizioni di salute. Tale conclusione appare trovare una precisa conferma anche nel fatto che lo stesso Alessandro Canullo aveva comunicato all’operatore di stare malissimo e di stare per svenire, come comprovato dal fatto che poi non aveva più risposto alle chiamate telefoniche». Quindi secondo il giudice quando Alessandro Canullo aveva chiesto l’intervento del 112 non si può sapere chi dei suoi famigliari fossero in vita e dopo quanto tempo fosse morto lui.

Alla fine il giudice conclude ritenendo di accogliere la richiesta di archiviazione fatta dalla procura. «Dopo oltre un’ora di vane ricerche – scrive il gip -, in assenza di ulteriori comunicazioni da parte del richiedente, con dubbi in ordine alla correttezza delle coordinate della geolocalizzazione, si era deciso di non effettuare un accesso forzato in quell’abitazione, che appariva disabitata». E ancora dice che la conclusione che «nelle condotte degli indagati non sussistano profili di colpa non viene neppure inficiata dal fatto che il successivo 6 settembre 2021 con l’intervento dei Vigili del fuoco vi fosse stato l’accesso forzato proprio nella medesima abitazione, in quanto in tale differente situazione, l’intervento era specificamente mirato a verificare cosa fosse accaduto nella residenza del Canullo, in quanto parenti non avevano da mesi più notizie dei familiari».

Ad assistere le tre persone che erano state indagate erano gli avvocati Gabriele Cofanelli, Massimiliano Cofanelli, Giorgio Di Tomassi, Paolo Rossi e Giampaolo Cicconi. L’opposizione all’archiviazione era stata fatta da alcuni familiari dei Canullo, assistiti dagli avvocati Maurizio Gabrielli e Gianluca Parracciani, che chiedevano l’acquisizione di leggi e regolamenti per dimostrare che gli indagati avrebbero avuto l’onere di disporre l’accesso forzato, e hanno chiesto la trascrizione di tutte le comunicazioni che sono intercorse tra i soccorritori quel 29 giugno.