Rocambolesco incidente stradale sull’A14 oggi pomeriggio, intorno alle 15,30. Coinvolti un motociclista un furgone, che si è ribaltato, e un’auto. Tre le persone ferite, una di queste, un uomo, è stata portata all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza.

L’incidente è avvenuto tra Civitanova e Porto Sant’Elpidio, a poca distanza dal casello autostradale del comune fermano. In corso di ricostruzione la dinamica dell’accaduto (sul posto la polizia autostradale di Porto San Giorgio). Gli operatori del 118 sono intervenuti per prestare i soccorsi (a coordinare l’intervento la centrale operativa di Macerata). Tre le persone rimaste ferite. Due di queste sono state trasportate in ospedale per ferite non gravi. Per la terza, data la dinamica dell’incidente, è stato chiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona. L’autostrada, per agevolare le operazioni di soccorso e anche a causa dei mezzi incidentati sulla carreggiata, è stata temporaneamente chiusa al traffico. Inevitabile, dunque, il formarsi di lunghe code in direzione sud.