Sceglie una serata di allegria, spettacolo e buon cibo il Verde Caffè per la grande festa di riapertura dopo la pausa estiva. Ospite della cena degustazione & spettacolo che si svolgerà sabato 14 ottobre nel locale in centro storico a Macerata sarà il comico e cabarettista Nino Taranto.

Nato come presentatore, con capacità comiche degne di un ottimo cabarettista. Nino Taranto può divertirsi e divertire anche parlando numerosi dialetti: siciliano, calabrese, pugliese, campano, umbro-marchigiano, toscano, romagnolo, piemontese e lombardo; passando da palo in frasca, seguendo gli umori del pubblico che senza volerlo lo guiderà verso i sentieri dai contorni indefiniti. Vanta innumerevoli presenze nelle trasmissioni televisive del settore.

La cena inizierà alle 21 e sarà l’occasione per assaggiare il menù degustazione proposto dal locale che dallo scorso anno propone anche una serie gustosi piatti a base di pesce.

In particolare sabato sera il menù propone assaggio antipasti (insalata di mare, baccalà fritto con cipolla caramellata, seppie e piselli, gamberi in tempura), Risotto agli scampi, Spaghetti alle vongole, frittura di calamari. Sono compresi acqua e caffè, escluse le bevande.

Per prenotazioni contattare il numero 348 870 7997

