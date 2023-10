Anche quest’anno Civitanova parteciperà alla 35esima edizione del Palio dei Comuni 2023 che si svolgerà il 12 novembre all’ippodromo San Paolo di Montegiorgio. Un appuntamento tanto atteso che negli anni ha guadagnato fama e prestigio, consolidandosi come uno degli eventi più importanti nel calendario ippico nazionale e internazionale. In pista ben 24 comuni che si sfideranno su un palcoscenico di emozioni, storia e competizione.

«Questo palio – dice il sindaco Fabrizio Ciarapica – non è solo una competizione sportiva che alimenta la nostra grande tradizione ippica. E’ anche occasione di incontro tra i vari rappresentanti dei comuni del territorio marchigiano e non solo, ma soprattutto una grande vetrina che proietta la nostra città sia a livello nazionale che internazionale con diretta televisiva sui canali Sky e digitale terrestre». Dietro la regia dell’ingaggio, c’è il consigliere comunale Pierpaolo Turchi, appassionato di ippica e proprietario di alcuni cavalli. «So che Turchi è già al lavoro – ha precisato il sindaco – e vista la sua esperienza e conoscenza del mondo dell’ippica sono sicuro che farà del suo meglio per dare a Civitanova la migliore accoppiata possibile».

Al momento massimo riserbo sulle trattative. «Sono in contatto con alcuni allenatori – commenta Turchi – e ho già sentito qualche proprietario di cavalli. Faremo del nostro meglio per portare Civitanova alla vittoria che manca da tanti anni». Era il 1999 quando la città costiera si aggiudicò il ‘Palio dei Comuni’ grazie alle prestazioni della cavalla Moni Maker. «Lo scorso anno abbiamo sfiorato la vittoria conquistando comunque un ottimo secondo posto – continua Turchi – . Quest’anno lavoreremo per regalare alla nostra città l’emozione della vittoria, ma soprattutto per renderla protagonista di una manifestazione che valorizza lo spirito e i valori più nobili della competizione ippica». Oltre a Civitanova parteciperanno altri 23 Comuni: Amatrice, Ancona, Arquata, Ascoli Piceno, Belmonte, Camerino, Campofilone, Fermo, Francavilla d’Ete, Gualdo Tadino, Jesi, Lanciano, Macerata, Montappone, Monte Urano, Montefalcone Appennino, Montegiorgio, Montegranaro, Petritoli, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano e Sant’Elpidio A Mare.