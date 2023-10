di Luca Patrassi

La recente pubblicazione di una determina comunale per l’acquisto di una Alfa turbodiesel 2.200 cc da 46mila euro finalizzata alla prevenzione antidroga e alla sicurezza stradale ha suscitato un attimo di smarrimento, poi in realtà è il comandante della polizia municipale Danilo Doria a spiegare la situazione, il contesto della determina che è parte in realtà di un progetto molto più ampio finanziato con 350mila euro dalla presidenza del Consiglio dei ministri. Spiega il comandante Danilo Doria: «E’ un piano articolato quello presentato dal Comune e finanziato nell’ambito delle politiche di prevenzione della diffusione delle sostanze stupefacenti e della sicurezza stradale. E’ previsto l’acquisto di attrezzature per realizzare le iniziative di prevenzione, e tra questi ci sono appunto l’Alfa debitamente attrezzata e un ufficio mobile, entrambi saranno dotati di un defibrillatore, e gazebo. Il tutto per realizzare le iniziative che ci proponiamo, informazioni ai giovani anche nei giorni della movida, verifiche del tasso alcolemico, consigli e non solo repressione. Poi ci sarà anche una campagna informativa che realizzeremo con tutti i protagonisti di questo piano».

Prevenzione e informazione per contrastare l’incidentalità stradale connessa all’uso di sostanze. Sono questi gli obiettivi del progetto Lifeaddicted Never Drive when you are high del Comune, in particolare dell’assessorato guidato da Paolo Renna, che ha ottenuto un finanziamento di 350mila euro per attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto all’incidentalità stradale alcol e droga correlata promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto, verrà realizzato con lil sostegno della Prefettura e di Unimc, si basa su azioni correlate che metteranno in campo tutti gli attori della prevenzione quali operatori comunali, educatori, operatori socio-sanitari così come il mondo del terzo settore mentre sin dalla fase di progettazione sono stati coinvolti l’Ambito Territoriale Sociale 15, il Dipartimento Dipendenze Patologiche Ast Macerata, la Croce Rossa Italiana – sede di Macerata, l’Aci sezione di Macerata. Una task force, debitamente formata, andrà in strada, nelle scuole e sarà presente durante la movida per confrontarsi con i ragazzi con un approccio di ascolto. Il progetto sviluppa due filoni, quello informativo/formativo che vede il coinvolgimento delle agenzie educative dove saranno promossi seminari e incontri con testimonial per promuovere messaggi e valori sui comportamenti responsabili e quello preventivo di strada, dove operatori qualificati presidieranno il territorio con controlli, ad esempio test rapidi, affiancati da volontari del terzo settore.