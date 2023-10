Cerca di disfarsi di un calzino contenente circa 50 grammi di eroina, dopo essere stato fermato dai carabinieri che l’hanno trovato alla guida di un’auto con un tasso alcolico di quasi il triplo del consentito. Arrestato per spaccio un 35enne, R. P., già noto alle forze dell’ordine.

E’ successo nella notte di lunedì. Una pattuglia dei carabinieri della stazione di Pollenza ha deciso di dare l’alt ad una vettura che percorreva spedita la provinciale 162 in località Vaglie. Durante l’identificazione, pensando di sfuggire al controllo dei militari, il 35enne che era al volante ha tentato di disfarsi di un involucro gettandolo nella vegetazione di un campo lì vicino.

Nonostante le difficoltà legate al buio e all’accessibilità nella zona, i carabinieri sono riusciti a recuperare l’oggetto: un calzino al cui interno erano nascosti circa 50 grammi di eroina, da tagliare.

Nel frattempo, l’uomo è stato sottoposto all’etilometro in dotazione all’equipaggio del Nucleo radiomobile di Macerata: è risultato positivo con un tasso alcolemico di 1,38 grammi per litro, quasi il triplo di quello consentito.

Il 35enne è stato arrestato per spaccio e messo ai domiciliari. Oggi si è svolta la convalida al tribunale di Macerata. Il giovane, difeso dall’avvocato Vando Scheggia, ha dato la sua versione dei fatti. Ha detto di non essere uno spacciatore e che la droga era per uso personale. Il giudice Claudio Bonifazi ha convalidato l’arresto, senza disporre misure cautelari. Il 35enne è tornato libero.