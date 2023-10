All’esame della patente con auricolari bluetooth e cellulare, un 20enne denunciato per truffa aggravata.

L’episodio è avvenuto la scorsa settimana nel corso di una sessione organizzata alla Motorizzazione di Piediripa a Macerata. Il giovane, pakistano residente in provincia, ha pensato di superare l’esame per la patente B con l’aiuto della tecnologia, ricevendo dall’esterno le risposte ai quiz teorici attraverso uno smartphone ed un auricolare senza fili.

E’ stato il suo comportamento a tradirlo, dato che era anche riuscito a rispondere in modo esatto a tutte le domande del test. Un funzionario della Motorizzazione si è insospettito e ha chiamato i carabinieri. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Macerata sono intervenuti negli uffici dove era in corso l’esame teorico per il conseguimento della patente di guida e hanno sorpreso il 20enne che, con un telefono collegato ad un auricolare bluetooth, stava ricevendo le risposte al test da un complice che si trovava all’esterno o a casa.

Il ragazzo ha tentato di negare l’evidenza ma i carabinieri hanno eseguito le verifiche del caso e gli hanno trovato addosso l’auricolare collegato con lo smartphone, ritirato in precedenza dall’ispettore della motorizzazione, sequestrando entrambi gli oggetti. L’uomo è ora indagato dalla Procura di Macerata, è accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato.