Strage di pecore a Ussita, scatta l’esposto in procura degli animalisti. A presentarlo l’Associazione italiana difesa animali e ambiente. Domenica pomeriggio anche un’escursionista si è accorto delle decine e decine di carcasse in fondo a un burrone tra la Val di Panico e la Valle della Vipera e ha allertato i carabinieri forestali. Il pastore proprietario del gregge avrebbe dichiarato 108 capi morti. Gli accertamenti sulle cause sono in corso.

«Quello che ha lasciato un po’ di dubbi, anzi molti dubbi è che a causare questo massacro di massa sia stata la paura delle pecore per un lupo – dice l’Aidaa – Andando poi a fondo la vicenda pare che le pecore fossero incustodite e lasciate pascolare in riva ad un burrone. Facendo poi una ricerca sui social viene fuori che questo tipo di incidente è più comune di quanto si creda. L’ultimo risale al mese di agosto dove a finire nel burrone furono cento tra pecore e capre a Fabrosa Sottana in provincia di Cuneo».

«Vogliamo vederci chiaro – aggiunge l’Aidaa – sulle cause di quanto accaduto non solo qui ma anche nel recente passato in diverse zone d’Italia dove interi greggi di ovini, ma anche bovini sono morti precipitando nei dirupi, sono diverse le domande che ci poniamo e che poniamo nell’esposto a partire dal fatto che come mai si lascia un gregge senza custodia in cima a un dirupo se si teme che in zona possano esserci i lupi? Per noi gli animali sono tutti uguali e quindi vogliamo chiarezza sulla vicenda innanzitutto per le pecore morte ma anche per i lupi, per i quali si sta scatenando una campagna di terrore in tutto il paese e proprio per vederci chiaro invieremo l’esposto alla procura di Macerata, su cosa possa essere successo noi abbiamo un idea- scrivono gli animalisti- ma non spetta a noi provare in che modo siano andate le cose qui come altrove in passato».